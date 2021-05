Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que Harry Maguire était « positif » quant à ses chances de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa.

Le défenseur anglais se remet d’une blessure au ligament de la cheville et devrait rater les deux derniers matchs de Premier League contre Fulham et les Wolves.

United affrontera Villarreal en finale de la Ligue Europa le 26 mai et Solskjaer espère avoir son capitaine disponible.

« Il fait des progrès, mais nous avons consciemment choisi de ne pas le tester trop tôt, trop rapidement, car nous ne voulons pas aggraver quelque chose », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse dimanche.

« Il veut tellement ça, donc il ne veut pas non plus prendre de risques. Quand je lui ai parlé ce matin, il était plutôt positif. Mais, naturellement, le lendemain, nous étions tous à terre.





«Mais nous avons vu tôt ou décidé que nous devons nous concentrer, être positifs et penser que vous allez y arriver jusqu’à ce que vous disiez« non ». J’ai toujours été optimiste, donc nous sommes positifs. «

Maguire commencera presque certainement à Gdansk s’il est passé en forme, mais Solskjaer a un certain nombre de choix difficiles à faire avant de décider de son onze de départ pour la première finale de United depuis 2018.

David de Gea et Dean Henderson ont partagé les fonctions de gardien de but cette saison, mais un seul peut jouer contre Villarreal.

« C’est toujours difficile », a ajouté Solskjaer, qui a été exclu de la formation de départ de Sir Alex Ferguson pour la finale de la Ligue des champions 1999 avant de quitter le banc pour marquer le vainqueur.

« Le côté humain de vous, vous voulez que tout le monde acquière l’expérience, mais ensuite vous devez choisir 11. C’est juste les avantages ou la nature de ce travail que vous devez prendre des décisions difficiles et vous devez les soutenir et nous il reste encore quelques matchs dans la ligue pour finaliser ce que seront les 11 de la finale.

« Vous devrez vous asseoir, bien sûr, individuellement, et je me souviens que Sir Alex m’a assis, il est venu dans ma chambre d’hôtel pour expliquer pourquoi je n’ai pas joué la demi-finale contre le Bayer Leverkusen et nous nous sommes assis là pendant 45 minutes, nous avons eu une bonne conversation et je sentais toujours que j’avais une contribution à apporter et que j’étais important dans son équipe.

« Tous mes joueurs, ils savent qu’ils ont été importants pour nous cette saison, nous ne pourrions pas arriver à une finale, une deuxième place dans la ligue, sans la contribution de tout le monde chaque jour parce que c’est la culture dans laquelle nous sommes. Ils ont été compétitifs. mais ils ont également été très favorables. «