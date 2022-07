Harry Maguire de Manchester United peut battre ses détracteurs en jouant sur le terrain

PERTH, Australie – Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que la seule façon pour Harry Maguire de battre ses détracteurs était de se produire sur le terrain.

Maguire a été hué par la foule au Melbourne Cricket Ground alors que United battait Crystal Palace 3-1 lors de leur troisième match amical de pré-saison.

Le joueur de 29 ans a également été moqué alors qu’il jouait pour l’Angleterre contre la Côte d’Ivoire en mars et Ten Hag dit que la seule façon d’arrêter cette critique vocale est de bien jouer et de gagner des matchs.

“Nous avons entendu [the boos] mais on voit [that] si vous effectuez, il [the criticism] ralentit, et je pense que lui, Harry Maguire et l’équipe, impressionnés par leur façon de jouer, puis ça s’arrête [stops]”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse avant le match amical entre United et Aston Villa à Perth samedi.

“Je ne pense pas qu’il s’agisse de savoir si je peux le comprendre, il s’agit de savoir comment nous pouvons le changer et l’équipe et Harry lui-même en jouant. C’est sur quoi nous travaillons. C’est le seul objectif.”

United a marqué 11 buts en trois matchs jusqu’à présent cet été avec Anthony Martial, Jadon Sancho et Marcus Rashford tous impressionnants.

Ten Hag a ouvertement parlé de sa recherche d’un autre milieu de terrain pour renforcer son équipe, mais le Néerlandais dit qu’il veut également un autre attaquant.

United a été lié à l’ailier de l’Ajax Antony et des sources ont déclaré à ESPN que le club était toujours à la recherche d’un attaquant polyvalent capable de jouer sur la ligne de front.

“Vous avez besoin de plus d’options en attaque”, a déclaré Ten Hag.

Harry Maguire a été hué alors qu’il jouait pour Manchester United contre Crystal Palace à Melbourne. Daniel Pockett/Getty Images

“Je pense que c’est vital si vous voulez réussir, la saison est vraiment longue. Mais nous avons aussi encore le temps de remplir cela.

“Nous signons [Christian] Eriksen pour le milieu de terrain, nous en sommes vraiment contents. Je suis vraiment content de la performance du milieu de terrain et de l’attaque en ce moment. Mais je connais aussi cette saison, beaucoup de matchs, la Coupe du monde, donc nous avons besoin de plus d’options, nous avons une bonne équipe, nous avons besoin d’un bon groupe pour obtenir les bons résultats à la fin de la saison.”

En plus de signer Eriksen après son passage à Brentford, United a également incorporé Tyrell Malacia de Feyenoord et a conclu un accord pour signer Lisandro Martinez d’Ajax.

Mais alors que l’arrière latéral Malacia est avec l’équipe en Australie, les deux autres arrivées n’ont pas encore rejoint l’équipe de Ten Hag.

Cela contraste avec les rivaux Manchester City et Liverpool, qui ont eu l’avantage d’intégrer leurs nouvelles recrues lors d’une tournée.

“C’est définitivement un avantage que nous pourrions avoir”, a déclaré Ten Hag.

“Mais nous ne sommes pas dans cette situation, alors vous devez faire face à cette situation, vous devez développer l’équipe avec les joueurs que vous avez. C’est ce que nous faisons.

“De retour à Manchester Eriksen, Martinez rejoindra, nous avons plus d’options, je pense qu’ils peuvent s’intégrer assez rapidement dans l’équipe.”

United doit revenir à Manchester dimanche, ce qui lui laisse deux semaines pour se préparer à son premier match de Premier League contre Brighton à Old Trafford le 7 août.

Cristiano Ronaldo n’a pas encore travaillé avec Ten Hag après avoir été autorisé à manquer la tournée pour régler un problème familial et le manager de United a de nouveau admis qu’il ne savait pas quand le joueur de 37 ans reviendrait.

“C’est la même chose que la semaine dernière”, a ajouté Ten Hag.

“S’inquiéter n’est peut-être pas le bon mot. Je me concentre sur les joueurs qui sont là, ils vont très bien, ils sont en forme, je préfère me concentrer là-dessus et développer ça. J’ai hâte qu’il entre, alors nous allons l’intégrer.”