Harry Maguire de Manchester United déclare que l’appel de David Beckham était « classique » et « touchant »

Harry Maguire a déclaré qu’un appel surprise de l’ancien footballeur David Beckham il y a trois semaines était « élégant » et « touchant », Beckham offrant de gentilles paroles de commisération pour l’Angleterre et le défenseur de Manchester United assiégés.

Maguire, 30 ans, a été la cible d’abus brutaux de la part de fans en colère, une expérience que Beckham ne connaît que trop bien après que son tristement célèbre carton rouge lors de la Coupe du monde 1998 ait fait de lui peut-être l’homme le plus détesté d’Angleterre – le nadir de sa majorité. illustre carrière et un scénario principal de son documentaire franc sur Netflix « Beckham ».

«Cela montre à quel point il est chic de me contacter. C’était quelque chose que j’apprécie vraiment. C’était vraiment touchant.

️| Harry Maguire à propos de David Beckham : « Je l’ai regardé [the documentary]. Beaucoup de gens parlent de moi en ce moment, mais pour voir ce qu’il a vécu et la résilience dont il a fait preuve. Je ne pouvais pas croire tout ce qu’il avait enduré à ce moment-là. pic.twitter.com/gNTwM7FFio — les diables du centre. (@centredevils) 11 octobre 2023

Maguire, qui compte 59 sélections pour l’Angleterre, a marqué un but contre son camp lors du match contre l’Écosse dans un match par ailleurs solide et fait partie de l’équipe de Southgate pour le match amical de vendredi contre l’Australie et le match de qualification pour le Championnat d’Europe de mardi contre l’Italie au stade de Wembley à Londres.

Dans le documentaire en quatre parties sur Beckham, l’ancienne pierre angulaire de Man United et son épouse Victoria détaillent les abus subis après sa bévue en Coupe du monde. Ils ont reçu des menaces d’enlever leur petit fils, Brooklyn. Une effigie de Becks a été accrochée dans un pub et des pierres ont été lancées sur le bus de United. Beckham, aujourd’hui âgé de 48 ans, a déclaré qu’il était tombé dans une profonde dépression.

Maguire a regardé le documentaire et a déclaré qu’il avait été surpris par le niveau d’abus subi par Beckham. Même si le joueur de 30 ans hésitait à divulguer une grande partie de leur conversation, il a déclaré : « La principale chose qu’il a fait est de me rappeler la carrière que j’ai eue jusqu’à présent et les grands moments que j’ai vécus dans ma carrière.

« Je pense que lorsque vous traversez des moments difficiles, vous devez revivre des expériences et des souvenirs passés, savoir où vous êtes allé dans votre carrière et ce que vous avez vécu », a déclaré Maguire.

« Chaque carrière est pleine de hauts et de bas, surtout quand on atteint ce que j’ai atteint, à savoir être capitaine du plus grand club du monde pendant trois ans et demi. Il a occupé cette position et sait ce que c’est.

Le défenseur tant décrié a perdu sa place dans le onze de départ de United la saison dernière, mais il a préparé le but vainqueur de Scott McTominay lors de leur dernière victoire palpitante contre Brentford le week-end dernier, une performance qui devrait aider à faire taire ses critiques.

Maguire était lié à West Ham lors de la fenêtre de transfert, mais cette décision ne s’est jamais concrétisée.

« Un temps de jeu régulier est vraiment important pour moi. Cela a été le cas tout au long de ma carrière. L’opportunité réelle d’aller à West Ham, ce n’était pas vraiment convenu entre les deux clubs et moi-même… nous ne sommes pas allés assez loin avec cela.

« Je me concentre toujours sur Manchester United, je veux me battre pour ma place, mais bien sûr, le temps de jeu est vraiment important pour moi. »

L’Angleterre est en tête du groupe C des qualifications pour l’Euro avec 13 points en cinq matchs. L’Italie, l’Ukraine et la Macédoine du Nord comptent sept points chacune.

