Harry Maguire de Man United est le premier choix d’Erik ten Hag, mais la pression est forte alors qu’il cherche à se racheter

PERTH, Australie – C’est un signe de la façon dont les choses se passent pour Harry Maguire que lorsque Manchester United a concédé un but contre Melbourne Victory au MCG vendredi soir, le diffuseur hôte australien a concentré ses caméras sur lui.

Maguire, le défenseur le plus cher du football mondial, avait été devancé par Chris Ikonomidis de Victory, mais il n’était pas le seul à être fautif. Luke Shaw et Victor Lindelof étaient tous les deux hors de position, mais c’est Maguire qui a été le plus blâmé. Il est sous le microscope comme jamais auparavant.

La tournée estivale en Thaïlande et en Australie est présentée comme un nouveau départ pour les joueurs de United. Erik ten Hag est arrivé en promettant de tirer le meilleur parti d’une équipe qui a coûté des centaines de millions à assembler mais qui n’a pu terminer que sixième de la Premier League la saison dernière, à 35 points du champion de Manchester City. Leur mauvaise performance en championnat s’est accompagnée de résultats lamentables en coupe après la défaite en huitièmes de finale de la Ligue des champions, une sortie de la Coupe Carabao au troisième tour et un échec de la FA Cup au quatrième tour.

Maguire, qui de son propre aveu a eu une mauvaise campagne, est devenu l’affiche du dysfonctionnement de l’équipe, à la fois sur et en dehors du terrain. Il y a eu une série d’erreurs très médiatisées, notamment un carton rouge lors d’une défaite 4-1 à Watford qui a coûté à Ole Gunnar Solskjaer son poste de manager, ainsi que des histoires d’un bras de fer dans le vestiaire avec Cristiano Ronaldo conduisant à des points d’interrogation. sa capitainerie.

Personne n’a plus besoin d’une table rase que le défenseur anglais. Ten Hag est arrivé à Bangkok avant le premier match amical de pré-saison et a immédiatement mis un problème au lit. “Harry Maguire est le capitaine”, a déclaré le Néerlandais lorsqu’on lui a demandé qui porterait le brassard la saison prochaine. “Je vois toujours le capitanat comme une question que je dicte. Le team building pour moi est un point important et je parle toujours d’un groupe de leaders. Le capitaine est vraiment important et je suis content de lui.”

Le débat, cependant, ne va pas disparaître de si tôt.

Ten Hag a hérité d’une équipe qui comprenait déjà six défenseurs centraux seniors – Maguire, Raphael Varane, Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones et Axel Tuanzebe – et il en a signé un autre à Lisandro Martinez, qui a rejoint l’Ajax pour 46,8 £. M.

Harry Maguire est un joueur de premier choix dans les plans d’Erik Ten Hag, mais le nouvel entraîneur-chef a souligné que Maguire devait faire ses preuves dans les premières semaines de la saison de Premier League. (Photo de Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

Ten Hag connaît bien Martinez depuis leur passage à Amsterdam et, surtout, l’Argentin est le seul joueur gaucher du groupe. Dans un souci d’équilibre, Ten Hag veut qu’un pied gauche joue à gauche et un pied droit à droite, ce qui signifie que Martinez est susceptible d’entrer directement dans l’équipe lorsque United lancera la saison contre Brighton à Old Trafford. le 7 août.

Et étant donné que le capitaine joue habituellement chaque semaine, Ten Hag a admis lors d’une interview à Melbourne qu’il est juste de conclure que Maguire sera le partenaire préféré de Martinez – tant qu’il le mérite.

“Je pense qu’il est [a first-choice player]”, a déclaré Ten Hag. “Il l’a prouvé dans le passé, mais il doit aussi le prouver dans le présent et dans le futur. Il a joué 60 fois pour l’Angleterre. Harry est vraiment impressionnant et j’attends beaucoup de lui. Mais il y a aussi la compétition interne et c’est ce dont un club comme Man United a besoin. Vous ne pouvez pas gagner avec 11 joueurs. Il nous faut une équipe.”

Il y a aussi la question de savoir si Maguire a le rythme ou la capacité de défendre en tête-à-tête pour réussir dans le système de haute ligne de Ten Hag. Ten Hag insiste sur le fait qu’il le peut, mais la preuve ne viendra que pendant les premières semaines de la saison. Pour l’instant, il semble que Lindelof, Bailly et Varane, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, signé seulement l’été dernier, devront attendre dans les coulisses mais avec des joueurs de ce calibre qui chauffent le banc, Maguire n’a pas beaucoup de marge d’erreur.

Alejandro Moreno se demande si Lisandro Martinez sera un succès à Manchester United.

Il a peut-être déjà conquis Ten Hag, mais il a encore du travail à faire pour que les supporters de United se rallient. Lorsque son nom a été lu au MCG avant la victoire 3-1 contre Crystal Palace mardi, il a été accueilli par les huées de larges sections de la foule de 76 000 personnes. Pendant les 30 premières minutes, chacune de ses touches a été huée et cela ne s’est arrêté que lorsqu’il a presque marqué.

Donny van de Beek a déclaré par la suite qu’il ne pouvait pas comprendre la réception alors que les patrons de United tentaient de la faire passer pour une pantomime huée d’un Anglais de haut niveau par une foule australienne dure, mais ce n’est pas la première fois que cela se produit. Après avoir été remplacé lors d’une défaite contre l’Atletico Madrid à Old Trafford en mars, il a ensuite été acclamé sarcastiquement hors du terrain et hué alors qu’il jouait pour l’Angleterre lors d’un match amical contre la Côte d’Ivoire plus tard ce mois-là à Wembley.

Ten Hag a promis d’offrir son soutien, mais le personnel d’entraîneurs a le sentiment que la seule façon de renverser la vapeur est de réaliser des performances toujours solides. “Je le soutiendrai partout où je pourrai, mais au final, il doit le faire tout seul et il a les qualités pour le faire”, a déclaré Ten Hag. “Il l’a montré si souvent dans le passé.”

Maguire doit le montrer à nouveau, tout en menant de front dans la nouvelle ère de Ten Hag. Les projecteurs sont allumés et la pression aussi.