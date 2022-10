Harry Maguire de Man United est convaincu qu’il prouvera sa forme physique avant la sélection de l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre

Harry Maguire est convaincu qu’il prouvera sa condition physique avant l’annonce de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, ont déclaré des sources à ESPN.

Maguire n’a pas été disponible pour Manchester United depuis qu’il s’est blessé à la cuisse en jouant pour l’Angleterre contre l’Allemagne pendant la pause internationale.

Il a raté les trois derniers matchs et a regardé la victoire 2-1 contre Everton dimanche depuis les tribunes.

Mais des sources ont déclaré à ESPN que la blessure de Maguire n’était que “mineure” et que le rétablissement du joueur de 29 ans se passait bien.

Il espère se rendre disponible pour l’équipe d’Erik ten Hag avant que Gareth Southgate ne nomme son équipe pour la Coupe du monde le 20 octobre.

United a trois matchs d’ici là – contre Omonia Nicosie, Newcastle et Tottenham.

Les matchs nationaux devraient s’arrêter le 13 novembre avant le tournoi au Qatar. L’Angleterre lance sa campagne contre l’Iran le 21 novembre.

Maguire a perdu sa place à United mais devrait faire partie de l’équipe d’Angleterre au Qatar après avoir été rassuré par Southgate pendant la pause internationale.

Le défenseur a participé aux matchs de la Ligue des Nations contre l’Italie et l’Allemagne et est presque certain d’avoir une place dans l’avion pour le Qatar tant qu’il est en forme.

Southgate transpire déjà sur la condition physique d’un autre de ses défenseurs, Kyle Walker, après avoir subi une opération à l’aine.

Maguire a commencé les deux premiers matchs de United de la saison – défaites contre Brighton et Brentford – avant de perdre sa place face à Raphael Varane.

Il n’a débuté qu’un seul match depuis, la défaite 1-0 face à la Real Sociedad en Ligue Europa. Sa dernière apparition pour United était en tant que remplaçant de dernière minute lors de la victoire 2-0 contre le shérif Tiraspol le 15 septembre.

Maguire a été sélectionné 48 fois par l’Angleterre et a joué un rôle clé dans la course aux demi-finales de la Coupe du monde en 2018 et à la finale du Championnat d’Europe en 2021. Il a été nommé dans l’équipe du tournoi Euro 2020.