Harry Maguire apte à affronter la victoire de Melbourne alors que le nouveau patron Erik Ten Hag exhorte Manchester United à prendre l’initiative

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, devrait être disponible pour affronter Melbourne Victory après avoir raté leur 4-0 contre Liverpool, a déclaré jeudi le manager Erik ten Hag tout en exhortant son équipe à faire preuve d’initiative.

Le défenseur anglais a été une absence remarquée lors du premier match de la tournée de pré-saison des Red Devils à Bangkok mardi, observant depuis la touche après un coup à l’entraînement.

A sa place, Raphael Varane, Victor Lindelof, Eric Bailly et Alex Telles ont tous obtenu du temps en défense centrale.

Mais Ten Hag, qui a pris la relève en mai après avoir terminé un passage réussi à l’Ajax, a déclaré que Maguire devrait jouer au moins 45 minutes devant une foule exceptionnelle attendue au Melbourne Cricket Ground.

“Il est disponible demain”, a déclaré Ten Hag, dont l’équipe affronte également Crystal Palace et Aston Villa en Australie. « Nous verrons (pour combien de temps). Je pense qu’il peut jouer un demi-match.

United se dirige vers le match de vendredi sans aucun nouveau problème de blessure signalé.

Alors que la victoire contre Liverpool de Jurgen Klopp a permis au Néerlandais de prendre un départ victorieux, Ten Hag fait face à un énorme défi pour reconstruire le club d’Old Trafford, qui n’a plus remporté de trophée depuis 2017.

Reste à savoir si Cristiano Ronaldo fera partie de ces plans.

La superstar portugaise a sauté le voyage en Australie, décevant les fans, avec des informations selon lesquelles il veut partir après l’échec de United à se qualifier pour la Ligue des champions.

Ten Hag a insisté cette semaine sur le fait qu’il n’était “pas à vendre” et a déclaré jeudi “rien n’a changé”.

Jusqu’à présent, l’arrière latéral de Feyenoord Tyrell Malacia est sa seule signature, bien que United ait été fortement lié à l’ancien milieu de terrain de Tottenham Christian Eriksen, Frenkie de Jong de Barcelone et le défenseur de l’Ajax Lisandro Martinez.

Ten Hag n’avait pas de nouvelles d’eux, mais a pointé du doigt une génération de jeunes, comme Ethan Laird, Hannibal et Alejandro Garnacho, “avec un énorme potentiel”.

“Maintenant, il s’agit d’en tirer le potentiel”, a-t-il déclaré, les trois étant sans aucun doute impatients d’avoir une opportunité vendredi.

Prendre l’initiative

Malgré l’absence de Ronaldo, United a montré des signes encourageants en Thaïlande, avec une mentalité positive et une finition clinique.

Ten Hag a déclaré que c’était ainsi qu’il voulait que son équipe joue.

“De tous les domaines de l’équipe, je veux de la productivité. C’est la chose la plus importante, que les joueurs prennent l’initiative sur et hors du ballon, en attaque et en défense », a-t-il déclaré.

“Nous voulons faire pression, jouer au football proactif, cela doit être l’intention.

(Melbourne Victory) est une opposition différente (de Liverpool), nous avons donc besoin d’une approche différente », a-t-il ajouté. “Je pense qu’ils jouent à un bon niveau, donc nous attendons ce match avec impatience. Ce sera un bon test. »

Son équipe pourrait se retrouver face à face avec l’ancien ailier portugais et uni Nani, qui a signé pour Victory cette semaine dans l’un des plus grands coups d’État de la A-League depuis des années.

Le joueur de 35 ans, qui a passé huit ans à Old Trafford, pourrait faire ses débuts contre son ancien club.

« J’aimerais bien, je ne sais pas », dit-il. “Je viens d’arriver dans le pays, et c’est un long vol, donc il y a beaucoup de choses à faire.”

