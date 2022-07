Harry Maguire a rejeté l’offre de rejoindre Barcelone dans le cadre d’un accord d’échange: rapport

Le skipper de Manchester United, Harry Maguire, n’a pas eu le meilleur de la saison lors de la campagne 2021-22 qui l’a vu terminer sixième du classement de la Premier League et ne pas se qualifier pour la Ligue des champions.

Les rumeurs allaient bon train selon lesquelles le club cherchait à décharger le défenseur anglais après une série de mauvais affichages. Maintenant, on dit que Maguire lui-même veut rester à Old Trafford et il aurait rejeté l’opportunité de jouer avec les géants espagnols du FC Barcelone pour la saison à venir.

Un rapport en Le miroir affirme que le nom de Maguire a été proposé dans le cadre d’un accord d’échange potentiel échangeant le milieu de terrain Frenkie de Jong.

“Certains joueurs, en particulier avec certaines des critiques qui circulent, auraient désespérément voulu y aller si Barcelone avait appelé. Mais Harry est impassible et veut avoir une saison réussie avec United. Quand il s’agit de force mentale, Harry en a à revendre. Comme d’habitude, il s’attellera à faire ce qu’il fait le mieux », a déclaré une source proche de Maguire. Le miroir.

Un ami proche a également déclaré à la même publication que Maguire avait été le bouc émissaire de la démonstration chaotique de Man United la saison dernière. Il a affirmé qu’il y avait d’autres “soi-disant grands” footballeurs au club qui avaient eu des matchs bien pires que l’ancien défenseur de Leicester City.

Maguire, 29 ans, a régulièrement joué dans la défense de Man United la saison dernière mais n’a rien pu produire de significatif. Il a enfilé le maillot du club en 30 matches et encaissé 57 buts.

Notamment, l’équipe reléguée Burnley a concédé 53 buts.

Le capitanat de Maguire dans la saison à venir était un autre sujet très discutable. Le nouveau manager Erik ten Hag a récemment confirmé que Maguire continuera également à s’occuper des fonctions de capitaine au cours de la saison à venir.

Maguire a peut-être gagné l’approbation de son entraîneur, mais il n’a pas encore réussi à apaiser le grand nombre de supporters de United.

Lors du récent match amical du club contre Crystal Palace, il a été raillé par les fans présents au Melbourne Cricket Ground.

Les garçons de Ten Hag ont jusqu’à présent disputé quatre matchs dans la campagne de pré-saison en cours et Maguire a fait partie de l’équipe dans trois d’entre eux. Il n’a pas participé à leur match d’ouverture de pré-saison contre Liverpool.

Man United entamera son parcours en Premier League contre Brighton et Hove Albion le 7 août.

