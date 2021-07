Harry Maguire a raison de presser les géants de la technologie d’interdire les vils trolls en ligne – ils doivent être nommés

Nommer les trolls

L’effusion d’amour pour Marcus Rashford montre la vraie nature de notre nation.

Manchester est uni, comme le reste de la Grande-Bretagne, derrière les jeunes joueurs noirs d’Angleterre après leur déchirement de l’Euro et la haine qu’ils ont endurée de la part des racistes.

Ces crétins et la foule ivre et violente qui a fait s’écraser les portes de Wembley ont terni notre image de pays le plus accueillant au monde.

Mais les deux cas impliquent un petit hardcore bovin, leur brutalité amplifiée via une diffusion instantanée sur les smartphones du monde entier.

Nous ne blâmons pas les entreprises de médias sociaux pour cela. Nous leur reprochons de devenir des espaces sûrs pour des trolls haineux souvent anonymes. Twitter, en particulier, est un cloaque d’ignorance. Nous aimons donc le bon sens d’Harry Maguire aujourd’hui.

Les médias sociaux, dit-il, permettent aux joueurs d’interagir avec les fans avec une facilité sans précédent. Mais il est aussi beaucoup trop facile pour les fanatiques d’en abuser directement et sans conséquence.

Alors interdit les affiches anonymes, dit Harry. Forcez les géants de la technologie à vérifier chaque compte et à transmettre les détails à la police si cela leur est demandé. Les racistes peuvent alors être arrêtés.

Cela ne résoudra pas tous les maux. Mais c’est un début.

Des tueurs au pouvoir

DANS un univers parallèle, les talibans partagent pacifiquement le pouvoir et guident l’Afghanistan vers un avenir prospère. Malheureusement, nous ne vivons pas dans cet univers.

Ainsi, l’affirmation du secrétaire à la Défense Ben Wallace selon laquelle la Grande-Bretagne traiterait alors ces fanatiques meurtriers comme n’importe quel autre gouvernement mondial est un triomphe de l’espoir sur l’expérience.

Ils n’arriveront au pouvoir que par la force. Comme l’exécution de sang-froid de 22 soldats afghans après leur capitulation.

Attendez-vous alors à ce qu’ils renversent 20 ans de droits humains transformés. Ils sont peut-être un peu moins sanguinaires que l’État islamique. . . ce n’est guère une recommandation.

Le fait qu’ils aient repris la moitié du pays depuis que nous nous sommes retirés brisera le cœur des Britanniques qui y ont servi – et des familles des 457 personnes décédées.

Sur l’argent

La décision de NOS députés de réduire le budget colossal de l’aide bénéficie d’un énorme soutien public.

Il a été soutenu dans un sondage YouGov l’année dernière par la plupart des électeurs de tous les principaux partis – et par les Remainers et les Leavers.

Les rebelles conservateurs et les travaillistes ont fait valoir que – même après que la pandémie nous a forcés à emprunter 300 milliards de livres sterling et plus encore – nous devons emprunter davantage pour donner.

Mais loin de toute cause d’aide a du mérite. Et la réduction à 0,5 pour cent du PIB nous laisse toujours l’un des principaux donateurs au monde.

Les promesses du Manifeste de le maintenir à 0,7% ont été faites avant qu’une catastrophe unique ne change tout.

Nous ne pouvons pas accabler les générations à naître de plus de dettes et d’impôts plus élevés pour sauver la conscience des députés qui aiment être généreux avec l’argent des autres.