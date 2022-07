Harry Maguire a hué sans relâche alors que Man United gagnait à nouveau en pré-saison

Par Andrew Thompson









Manchester United d’Erik ten Hag continue de rouler en pré-saison après que les Red Devils aient envoyé Crystal Palace, une autre équipe de Premier League, au Melbourne Cricket Ground lors de leur tournée en Australie dans une confortable victoire 3-1.

Les buts d’Anthony Martial, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont mis United bel et bien dégagé sur les Aigles de Patrick Vieira avant que l’arrière droit Joel Ward n’aide à maintenir le score respectable, Martial attirant une fois de plus les applaudissements pour sa forme au cours des trois derniers matches.

Mais un joueur de United qui est tombé loin dans la file d’attente dans l’esprit de beaucoup est le capitaine du club Harry Maguire.

L’international anglais a de nouveau commencé au cœur de la défense aux côtés de l’arrière central suédois Victor Lindelöf, mais comme l’a rapporté le correspondant de Mail Online Chris Wheeler, Maguire a fait l’objet de huées ciblées constantes pendant toute la durée de sa sortie de 65 minutes.

Bien qu’il soit tout à fait normal que la réception négative soit perçue par les fans de Palace, Wheeler a clairement indiqué que les huées provenaient plutôt des supporters de United à chaque occasion.

C’était encore un autre rappel de la chute du stock de Maguire depuis son arrivée de Leicester City en 2019 après avoir été un rocher à l’arrière pour les Foxes ainsi que pour Hull City avant cela.

Avec la réorganisation complète par Ten Hag de l’équipe première de l’équipe ajoutant récemment un autre nom à Lisandro Martínez de l’AFC Ajax, la pression semble bel et bien être sur les épaules de Maguire lors de la prochaine campagne 2022-23 sous sa nouvelle charge.

Si son niveau de jeu était inférieur à la norme que Ten Hag exigera sans aucun doute, le pilier anglais quitterait Old Trafford le plus tôt possible, ce que, à première vue, la plupart des fans apprécieraient sûrement.

