Harry Lennix, star de “Matrix”, explique comment ses études pour devenir prêtre ont amélioré son jeu d’acteur

Harry Lennix est un acteur vétéran du cinéma, de la télévision et de la scène avec une carrière de près de quatre décennies, mais son cheminement vers la profession était loin d’être traditionnel.

L’homme de 57 ans a déclaré à Fox News Digital qu’il s’était à l’origine senti appelé à devenir prêtre catholique dans l’ordre dominicain. Cependant, ses plans ont pris un tournant lorsqu’il a commencé à jouer dans des pièces de théâtre tout en étudiant pour rejoindre le clergé au Quigley Preparatory Seminary South de Chicago.

“C’est à cette époque, alors que j’étais assez sérieusement intéressé à devenir prêtre, que j’ai vraiment été exposé aux possibilités d’une carrière d’acteur”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Il a poursuivi: “On m’a dit que j’étais bon dans ce domaine et j’ai été encouragé à le poursuivre, même par le prêtre de l’époque. Le père Robert Bridge est celui qui m’a emmené à ma première pièce de théâtre professionnelle et a commencé à vraiment m’encourager à le faire. J’avais un avenir là-dedans.”

Lennix a également admis qu’il n’était pas initialement motivé à participer à des pièces de théâtre à l’école en raison d’un intérêt pour le théâtre.

“Je dois avouer que mon intérêt a d’abord culminé en voyant un groupe de jolies filles”, se souvient-il en riant. “J’étais dans un lycée pour garçons.”

“Ainsi, les filles ne venaient là que lorsqu’il y avait des pom-pom girls ou quelque chose comme ça”, a ajouté la star de “Justice League” et “Man of Steel”. “Puis j’ai commencé à voir ces filles quand ce n’était pas la saison des pom-pom girls. Et il s’est avéré qu’elles étaient là pour auditionner pour la pièce. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas auditionner pour la pièce ?”

Après avoir obtenu son diplôme de Quigley South, Lennix s’est spécialisé en théâtre à la Northwestern University et a lancé sa carrière d’acteur à la fin des années 1980.

Cependant, il attribue à ses années d’études théologiques sa préparation à sa carrière ultime, soulignant les similitudes entre l’exégèse des Écritures et la mise en scène d’un scénario dramatique.

“Je pense que le domaine de l’exégèse ou de l’herméneutique ou de l’examen de textes, parfois de textes sacrés dans le cas de la Bible, bien sûr, n’est pas si différent de la façon dont la Bible est écrite. Shakespeare, par exemple, a beaucoup en commun, beaucoup de consonance. La capacité de prendre un morceau de littérature et de le traumatiser, de lui donner vie, de faire sortir le mot de la page, pour ainsi dire.

Il a poursuivi: “Et c’est quelque chose que les gens du tissu, hommes et femmes du tissu, et les acteurs sont capables de faire. Je pense que nous sommes formés pour cela. Et oui, je pense qu’il y a beaucoup d’intersectionnalité à propos de l’exégèse d’un texte dramatique et du sacré.”

Au cours de sa carrière, Lennix a montré sa polyvalence en tant qu’acteur dans des projets dans plusieurs genres. Il s’est d’abord fait connaître pour son interprétation du bassiste Terrence “Dresser” Williams dans le drame musical de 1991 de Robert Townsend “The Five Heartbeats”.

Certains de ses rôles les plus connus incluent Boyd Langton dans la série de science-fiction FOX “Dollhouse”, le commandant Jason Lock dans “The Matrix Reloaded” et “The Matrix Revolutions” et Harold Cooper dans le thriller policier “The Blacklist”.

Le dernier projet de Lennix le voit jouer le rôle de l’entraîneur Russell Banks dans le nouveau drame sportif basé sur la foi de Pure Flix “Nothing Is Impossible”. Le film suit le concierge d’âge moyen du lycée Scott Beck (David. AR White) qui a une seconde chance de gagner le cœur d’une ancienne flamme et de réaliser ses rêves de jouer dans la NBA.

Lennix a déclaré à Fox News Digital qu’il était reconnaissant d’avoir la chance de participer à un film avec un message inspirant sur le pouvoir transformateur de la foi.

“Il est important pour moi, en tant qu’homme de foi, d’apporter ma contribution de cette manière.” —

“Ma foi signifie le monde pour moi”, a-t-il déclaré. “Cela signifie plus que le monde, en fait. Et ces opportunités ne se présentent pas tous les jours.”

Il a poursuivi: “Mais c’était l’occasion aujourd’hui de propager un beau message, un bon message, des mots qui sont les leçons et les principes que nous apprenons des Écritures. Il est important pour moi, en tant qu’homme de foi, d’apporter ma contribution à cette manière.”

Lennix a poursuivi en disant qu’il croyait que de nombreux maux de la société d’aujourd’hui sont dus à une baisse de la foi en Dieu et à la sécularisation de la culture. “Dans le monde d’aujourd’hui, les gens semblent fuir leur foi. Je ne me souviens pas quelles sont les statistiques, mais quelque chose comme 20 % de moins de personnes croient ou professent une croyance en Dieu qu’ils disaient il y a même 20 ans, une génération il y a », a-t-il dit.

“Je pense que nous avons commencé à nous fier à ce que certains philosophes, commentateurs modernes, appellent le “scientisme”, croyant que nous pouvons comprendre, que le monde n’est qu’un lieu matériel et qu'”il n’y a pas de véritable sorte de pouvoir surnaturel, pas d’intention , pas de main directrice.”

Il a poursuivi: “Et je pense que cela a joué un rôle assez important dans la façon dont les choses sont autour de nous maintenant. Un sentiment de chaos, de désespoir, de cynisme, de scepticisme, je pense, se reflète dans ce à quoi nous prêtons attention. Je pense que nous sommes devenus une nation dispersée et inattentive, obsédée par elle-même, en quelque sorte intégrée à tout notre style mondial, tous les écosystèmes de notre personnalité sont maintenant derrière un écran.”

“Et comme cela s’est détérioré, je pense que la qualité de nos vies a également disparu. Et je pense que c’est ce qui s’est passé lorsque vous commencez à vous fier au laïc et que vous arrêtez de croire qu’il y a quelque chose là-haut, quelqu’un là-haut qui a une intention et un but pour nous.”

En avril, Lennix a fait des vagues lorsqu’il a écrit un éditorial pour Variety dans lequel il a pesé sur le tristement célèbre incident au cours duquel Will Smith a giflé Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars 2022.

En tant que membre de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, Lennix a déclaré que Smith devrait rendre son Oscar du meilleur acteur pour redonner de la dignité aux récompenses. Il a également critiqué la référence de Smith à une puissance supérieure dans son discours d’acceptation, qu’il a qualifié de « irritant ». Bien qu’il ait dit qu’il maintenait son opinion, il a déclaré à Fox News Digital qu’il n’était “pas surpris” que Smith n’ait pas rendu le prix.

“Mon intention était que je voulais que ce soit un conseil utile ou une critique constructive. Mais cela dit, cela n’a peut-être pas été reçu de cette façon”, a déclaré Lennix.

“S’ils me veulent, je suis là.” – Harry Lennix sur la reprise de son rôle dans un cinquième épisode potentiel de “The Matrix”

Plus tôt ce mois-ci, Apple a annoncé qu’il avait donné au thriller d’action historique de Smith “Emancipation” une date de sortie en décembre, ce qui qualifierait le film pour la saison des récompenses 2023. Alors que la performance de Smith a généré un buzz au début des récompenses, l’acteur pourrait être en lice pour une autre statuette aux Oscars.

Lennix a déclaré à Fox News Digital qu’il ne reprochait pas à Smith une autre course de récompenses et a déclaré que cela pourrait lui offrir une opportunité, faisant écho au thème de “Rien n’est impossible”.

“Je lui souhaite bonne chance. Que Dieu le bénisse. J’espère qu’il obtiendra la récompense ou la récompense qui en découlera”, a-t-il déclaré.

“Et peut-être qu’il pourrait l’utiliser pour clarifier cette situation, pour l’améliorer”, a ajouté Lennix. “Peut-être que cela fonctionnera à son avantage. C’est vraiment le sujet de ce film “Nothing Is Impossible”. Nous ne savons pas toujours quelle est l’histoire à long terme.”

En plus de jouer dans “Nothing Is Impossible”, la star de “The Blacklist” a plusieurs autres projets en cours.

Il a récemment reçu une subvention de 26 millions de dollars de l’État de l’Illinois pour construire le Lillian Marcie Center for the Performing Arts, un théâtre et un musée du côté sud de Chicago.

Lennix a également un certain nombre de scripts en développement. Un projet dont il a dit qu’il était particulièrement enthousiasmé s’intitule “Godless”.

“C’est une histoire fascinante, une histoire très actuelle à la suite de ce qui s’est passé récemment avec toute la décision Roe contre Wade, où l’évêque d’un diocèse a une confrontation avec un gouverneur catholique, la première femme [Catholic] gouverneur, et sa foi monte », a-t-il dit.

“Vous voyez souvent les gens demandent aux législateurs catholiques, aux présidents, etc., qu’est-ce qu’ils vont faire à propos de cette question?”

Il a poursuivi: “Notre foi dans l’église catholique condamne fortement l’avortement. C’est une question morale. C’est une question de dogme. C’est donc une pièce très intéressante sur cette rencontre.”

Lennix a déclaré à Fox News Digital qu’il serait également à bord pour reprendre son rôle dans un cinquième épisode potentiel de la franchise “The Matrix”.

“Absolument”, a-t-il dit, ajoutant “Vous savez, mon personnage n’est pas mort à la fin de” The Matrix “.

Il a poursuivi: “Alors il y a une chance, tu sais? S’ils me veulent, je suis tous là.”