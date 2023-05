Harry, le copain de Meghan Markle blâme Will, les enfants de Kate pour l’arrivée tardive du couronnement : Insider partage une histoire vraie

COMMENTAIRE: C’est le moment que nous détestons tous : l’idée d’être en retard au plus grand événement de l’année – sinon de la décennie – mais c’est la situation dans laquelle la princesse de Galles s’est retrouvée lors du couronnement.

Kate et William étaient un peu en retard, et bien sûr, tous deux sauraient que la situation pourrait causer du stress au roi, qui n’est qu’à l’heure pour tout et déteste les retards chez tout le monde. Après tout, nous avons vu à quel point il était frustré lorsque la « porte du stylo » a frappé sa patience lors de la signature de documents.

Alors quelle était la cause du retard pour le roi de Catherine et Guillaume ?

Certains écrivains en ligne mal avisés ont suggéré que cela était dû aux enfants : le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte. Ce n’est tout simplement pas le cas du tout, et vraiment cruel de suggérer que les enfants étaient à blâmer.

Lors du couronnement du roi Charles ce week-end, le protocole royal stipule que tout le monde doit être assis et installé avant que le monarque n’arrive pour enfin prendre sa place. Beaucoup trouvent cela étrange, mais c’est un protocole royal et surtout une marque de respect.

Ce moment ébouriffant n’avait rien à voir avec le enfants royaux et voici pourquoi.

Le simple fait de la question était la suivante: Catherine, qui portait un postiche élaboré et non un diadème, a fait quelques ajustements de dernière minute à sa coiffure qui ont abouti à des épingles et à un spray pour s’assurer que ce look vital reste en place, comme nous le savons tous. les yeux du monde étaient sur elle.

Le roi a été informé et a pris la nouvelle avec une grande générosité car il sait que, comme avec la reine Camilla, les cheveux et le look sont tout, alors pourquoi blâmer les enfants ?

Simple, en tant que protecteur de la marque Meghan et Harry à maintes reprises, ce journaliste doit trouver le négatif, mais même lui a atteint un nouveau creux en attaquant les jeunes membres de la famille royale qui se sont comportés de manière impeccable. Même le prince Louis, qui a eu une pause réconfort pendant le couronnement, était au-delà de la connaissance.

C’est triste qu’ils doivent attaquer de cette façon, ce qui a été une journée joyeuse pour tant de gens, et surtout sachant que la famille royale ne peut pas et ne répond pas à de telles ordures de tabloïd sans fondement et ennuyeuses. Mais, heureusement, comme nous le savons tous, la vérité éclatera. C’est donc la vraie raison de la minute de retard de ce grand jour.