Harry Kane vise le record de buts de Wayne Rooney en Angleterre avant l’ouverture de la Coupe du monde

Le capitaine et attaquant anglais Harry Kane a en vue le record de buts de tous les temps de Wayne Rooney en Angleterre lors de la Coupe du monde du Qatar.

Les 51 buts de Kane en 75 apparitions pour l’Angleterre signifient qu’il n’est qu’à deux derrière le total de 53 buts de Rooney et si l’Angleterre veut avoir une chance de gloire dans cette finale de Coupe du monde, il devra probablement battre le record au cours du mois prochain.

“J’espère que je le briserai dès que possible”, a déclaré Kane à la presse à la veille du match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Iran, rapporte Xinhua.

« Je sais que c’est là et je sais que les gens en parleront, mais j’aime me concentrer uniquement sur mon jeu. Je sais qu’avec l’équipe que nous avons, nous allons créer des occasions et je dois juste être prêt pour celles qui se présenteront à moi”, a-t-il ajouté.

Kane a fait ses débuts internationaux lorsqu’il a remplacé Rooney en mars 2015 lors d’un match contre la Lituanie, marquant ses débuts avec un but à peine 78 secondes après être entré dans l’action. Le joueur de 29 ans a remporté le Golden Boot en Russie en 2018 après avoir marqué six buts alors que l’Angleterre atteignait les demi-finales.

“J’ai eu la chance de jouer avec Wayne et c’était un joueur énorme, que j’admirais. Je l’ai vu jouer dans les tournois majeurs et c’est un immense honneur d’être proche de lui”, a commenté Kane, qui a admis qu’à 29 ans, ce pourrait être sa dernière finale de Coupe du monde.

“J’ai vraiment hâte d’y être, nous avons un très bon mélange d’expérience et de jeunesse. Qui sait où je serai dans quatre ans ou l’équipe, donc c’est maintenant”, a-t-il conclu.

