L’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, a donné la plus grande indication à ce jour qu’il est prêt à quitter le club de Premier League et dit qu’il contrôlera son propre avenir.

Kane aurait dit aux Spurs qu’il voulait être vendu à la fin de la saison après avoir été frustré par le manque de progrès au club du nord de Londres.

Le capitaine anglais, qui a 28 ans en juillet, a encore trois ans à son contrat et les Spurs ont été inébranlables dans leur position qu’il n’est pas à vendre, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir une impasse.

Manchester City, Manchester United et Chelsea ont été associés à un transfert pour le meilleur buteur de la Premier League.

Kane dit qu’il a besoin d’une conversation avec le président Daniel Levy au sujet de son avenir.

« Je pense que c’est définitivement une conversation à avoir avec le club », a déclaré Kane à la chaîne YouTube de Gary Neville The Overlap. « Je veux jouer dans les plus grands matchs, les plus grands moments. »

«Comme, cette saison, je suis là à regarder la Ligue des champions, à regarder les équipes anglaises y faire un travail incroyable. Ce sont les jeux auxquels je veux participer. Je veux y participer.

«C’est donc un moment de ma carrière où je dois réfléchir et voir où j’en suis et avoir une bonne et honnête conversation avec le président. J’espère que nous pourrons avoir cette conversation.

« Je suis sûr qu’il voudra définir le plan de l’endroit où il le voit, mais en fin de compte, cela dépendra de moi, de ce que je ressens et de ce qui sera le mieux pour moi et ma carrière. »

Tottenham manquera la Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive et pourrait ne pas se qualifier pour une compétition européenne alors qu’il occupe la septième place de la Premier League avec un match à jouer.

Impact du virus

En plus de perdre des revenus lucratifs de la Ligue des champions, les Spurs ont été durement touchés financièrement par la pandémie de coronavirus.

Les projets d’organiser des matchs de la NFL, des concerts et d’autres événements sportifs sur le nouveau terrain de 62000 capacités du club, qui coûtent 1,2 milliard de livres (1,7 milliard de dollars), ont été retardés en raison des restrictions de Covid-19.

La vente de Kane pourrait aider à soulager les problèmes financiers des Spurs, Levy exigeant certainement des frais de transfert de plus de 100 millions de livres sterling.

« En tant que joueurs, vous ne savez pas ce que pense le président », a ajouté Kane. « Je ne sais pas, je veux dire qu’il voudra peut-être me vendre.

«Il pourrait penser: ‘Si je pouvais en obtenir 100 millions pour vous, alors pourquoi pas?’. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas en valoir la peine pendant les deux ou trois prochaines années. «

Bien qu’il ait marqué 220 buts pour Tottenham, Kane n’a encore remporté aucun trophée dans sa carrière.

Il était du côté des perdants lors de la finale de la Ligue des champions 2019 et s’est rapproché du premier titre de champion du club depuis 1961 alors qu’il se disputait au sommet de la Premier League en 2015/16 et 2016/17 sous Mauricio Pochettino.

Mais Tottenham se dirige actuellement dans la mauvaise direction. Levy est à la recherche d’un nouveau manager après le limogeage de Jose Mourinho le mois dernier et l’équipe a besoin d’une refonte.

Kane dit qu’il ne veut pas terminer sa carrière avec des regrets.

« Je veux être le meilleur que je peux être », a-t-il dit. « Je l’ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais aux Spurs pour le reste de ma carrière. Je ne dirais jamais que je le ferais. quitter Spurs.

«Les gens pourraient considérer cela comme« il a désespérément besoin de trophées, il a besoin de trophées ». J’ai toujours l’impression que j’ai encore presque une autre carrière à jouer. J’ai encore sept ou huit ans. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici