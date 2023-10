Harry Kane veut que Tottenham remporte la Premier League et ait une place dans l’équipe d’Angleterre et la gloire à l’Euro 2028

Harry Kane aura presque 35 ans lorsque l’Euro 2028 arrivera, mais il est déterminé à obtenir une place dans l’équipe d’Angleterre pour la finale.

Et pas seulement cela, le capitaine des Trois Lions cherche désespérément à réparer les torts de l’Euro 2020 et à remporter le tournoi à domicile.

5 Kane faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui a subi une défaite déchirante contre l’Italie aux tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020. Crédit : Getty

5 Mais il est convaincu que les Trois Lions peuvent aller plus loin à l’Euro 2028 Crédit : Getty

Il a été confirmé mardi que le Championnat d’Europe serait co-organisé par l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

À 29 ans, certains peuvent penser que la place de Kane est peut-être exagérée, mais l’attaquant insiste sur le fait qu’il a encore beaucoup de vie dans sa carrière.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre avait des tâches inachevées lors d’un tournoi à domicile, il a répondu : « Je pense que oui, nous étions si près de faire quelque chose de vraiment magique lors du dernier Euro.

« C’est le football, ça ne s’est pas terminé comme nous le souhaitions mais c’est sûr qu’il y aura un peu entre nos dents.

« Pas seulement en Allemagne l’été prochain, mais être à la maison et jouer à Wembley rappellera des souvenirs de l’Euro 2021.

« Nous devrons attendre et voir. Gagner un tournoi serait spécial, mais le gagner dans son pays d’origine serait un rêve devenu réalité.

« Mon objectif est d’être encore là d’ici là, mais bien sûr, ce sera encore dans quelques années, mais je suis un joueur qui, en ce moment, se sent aussi bien que jamais auparavant et oui, j’aimerais penser ma carrière ira jusqu’à la fin de la trentaine – au moins.

« Comme nous le savons, dans le football, beaucoup de choses peuvent changer rapidement mais pour le moment, je me sens vraiment bien. Si vous me le demandez maintenant, bien sûr, j’espère que j’y suis et cela signifie que je suis toujours performant à un haut niveau, mais vous on ne sait jamais, on verra.

5 Kane estime qu’il peut toujours faire partie du groupe malgré son grand âge dans cinq ans. Crédit : Getty

« La perception dans le sport ou le football en général est que lorsque vous atteignez 30 ans, les gens commencent à penser à la fin. Mais d’après moi, j’ai presque la seconde moitié de ma carrière.

« J’ai joué dans l’équipe première des Spurs à partir de 20 ou 21 ans, donc j’ai passé neuf ou dix ans au plus haut niveau et j’espère encore huit ou neuf ans au plus haut niveau.

« Tout dépend. Vous voyez certains joueurs qui veulent un changement ou un défi différent, donc je ne pourrai jamais vous dire ce que je vais faire, mais pour le moment, je veux juste continuer à jouer.

« Quand vous regardez (Cristiano) Ronaldo et (Lionel) Messi, cela me fait croire et montre qu’il est possible de jouer jusqu’à la trentaine et c’est ce que j’ai l’intention de faire. »

Kane exerce désormais son métier avec les géants allemands du Bayern Munich, après avoir bouclé un transfert de 100 millions de livres sterling du club d’enfance des Spurs cet été.

5 Sans surprise, Kane s’épanouit au Bayern, marquant neuf buts en dix apparitions jusqu’à présent. Crédit : Getty

5 Mais de manière assez surprenante, les Spurs prospèrent jusqu’à présent sans lui. Crédit : Getty

Mais les Spurs se sont jusqu’à présent adaptés à la vie sans leur talisman bien mieux que beaucoup ne l’auraient imaginé alors qu’ils se retrouvent en tête de la Premier League pendant cette trêve internationale.

Le meilleur buteur des Spurs sait qu’il y a encore beaucoup de football à jouer cette saison, mais toute tentative de titre de leur part aura le soutien de Kane, même s’il n’est plus dans leurs livres.

« J’ai dit clairement tout au long de ma carrière que j’étais un fan de Tottenham et j’aimerais voir Tottenham réussir », a-t-il déclaré.

« Les Spurs se portent plutôt bien. C’est formidable à voir. Je pense l’avoir déjà dit, le manager se porte très bien pour eux avec la façon dont ils jouent.

« Les fans sont juste derrière l’équipe et c’est définitivement ce dont ils avaient besoin après ces dernières années. Je garderai toujours un œil sur les Spurs et la Premier League.

« Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir, mais comme l’a dit l’entraîneur, il n’y a aucune raison pour que les fans ne soient pas excités et satisfaits de la façon dont les choses se déroulent. J’espère qu’ils pourront continuer.

« Il n’y a aucune autre équipe de Premier League que je voudrais gagner que Tottenham.

« De plus, je dois être respectueux envers le Bayern Munich et bien sûr, les fans savent que j’aurai toujours un faible pour les Spurs – cela ne fait aucun doute – mais je dois concentrer toute mon attention sur le Bayern Munich et faire en sorte que nous avec le plus de succès possible.

« Donc, je sais qu’il y aura des questions, c’est sûr, surtout quand Tottenham se porte bien.

« Bien sûr, j’espère qu’ils réussiront le mieux possible, mais ma principale attention est de savoir où je me trouve actuellement et d’essayer de jouer pour le Bayern. »