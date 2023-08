Harry Kane va-t-il rejoindre le Bayern Munich ? Tottenham Hotspur accepte un contrat de 100 millions d’euros

Le meilleur buteur de Tottenham Hotspur, Harry Kane, se rapproche d’un transfert au Bayern Munich, avec un accord de 100 millions d’euros.

Le capitaine anglais n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et les Spurs risquent de le perdre pour un contrat libre s’il ne signe pas un autre contrat. Jusqu’à présent, Kane a hésité à mettre la plume sur papier une fois de plus.

Maintenant, David Orstein de l’Athlétisme a annoncé la nouvelle qu’un accord de principe a été conclu entre le Bayern Munich et Tottenham – mais la saga n’est pas tout à fait terminée.

Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, a accepté la vente de Kane (Crédit image : ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)

Malgré les frais de transfert désormais convenus entre les deux clubs, Kane doit choisir de quitter le nord de Londres pour la Bundesliga. L’attaquant n’est qu’à 47 buts du record de tous les temps en Premier League et pourrait vraisemblablement dépasser le total de 260 d’Alan Shearer au cours des deux prochaines saisons.

Kane a frappé 30 le dernier trimestre mais s’est vu refuser le Golden Boot par Erling Haaland, qui a inscrit un record de 36 en route vers Manchester City pour remporter un troisième titre de champion consécutif. Selon Ornstein, Kane pourrait choisir de rester chez les Lilywhites – surtout compte tenu de la façon dont la vie a commencé sous une nouvelle direction.

« Le joueur de 30 ans voulait que la situation soit résolue avant le match d’ouverture de la saison de Tottenham à Brentford dimanche », indique le rapport. « Il est connu pour profiter de la vie sous le nouvel entraîneur-chef des Spurs, Ange Postecoglou, et il penche pour rester. »

Kane a aimé travailler avec le manager de Tottenham Hotspur Ange Postecoglou jusqu’à présent (Crédit image : Mark Leech/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

La fenêtre de transfert estivale se terminera le vendredi 1er septembre, non seulement pour la Premier League, mais pour toutes les cinq meilleures ligues européennes.

Kane est évalué par Marché des transferts vaut 90 millions d’euros.

