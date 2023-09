Harry Kane : Tottenham a une clause de rachat pour recruter à nouveau l’ancien attaquant du Bayern Munich, déclare le président Daniel Levy | Actualités footballistiques

Daniel Levy a confirmé que Tottenham disposait d’une clause de rachat pour signer à nouveau Harry Kane du Bayern Munich.

Kane a quitté les Spurs pour le club allemand dans le cadre d’un transfert de 100 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert qui vient de se terminer, le club du nord de Londres ne voulant pas risquer la possibilité de perdre le capitaine anglais lors d’un transfert gratuit l’été prochain.

Levy, qui a été critiqué par les supporters de Tottenham pour avoir laissé partir Kane, a été interrogé mardi soir lors d’un forum de fans si le club avait une clause de rachat sur Harry Kane.

Le président de Tottenham a répondu : « Bien sûr. » Levy n’a pas donné plus de détails sur les modalités et les chiffres relatifs à cette option de rachat.

En annonçant son départ de Tottenham début août, Kane semblait refuser d’exclure un retour au club à l’avenir.

Harry Kane exprime sa gratitude envers les fans de Tottenham alors qu'il fait ses adieux au club après avoir signé un contrat avec le Bayern Munich.



« Ce n’est pas un au revoir car on ne sait jamais comment les choses se dérouleront dans le futur », a-t-il déclaré. « Il [this farewell message] c’est un merci et je vous verrai bientôt. »

Kane est en pleine forme pour le Bayern depuis qu’il est passé aux champions de Bundesliga, marquant quatre buts lors de ses quatre premiers matches.

L’attaquant fait ses débuts en Ligue des champions avec le Bayern mercredi soir alors qu’il accueille Manchester United à l’Allianz Arena. United était considéré comme l’un des autres clubs ciblant Kane plus tôt cet été.

Kane : je suis toujours les Spurs

Harry Kane du Bayern Munich salue le bon début de Tottenham en Premier League et déclare qu'il gardera toujours un œil sur son ancienne équipe.



Malgré le départ de Kane, Tottenham a fait un début impressionnant sous la direction du nouvel entraîneur-chef Ange Postecoglou cette saison et est invaincu en Premier League avec quatre victoires pour occuper la deuxième place.

Les Spurs se rendront chez Arsenal, leur rival du nord de Londres, le Super Sunday, en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 14h)et Kane insiste sur le fait qu’il gardera un œil sur les résultats de son ancien club pour le reste de sa vie.

« Début fantastique. Je garde toujours un œil sur eux et je pense que je garderai un œil sur Tottenham pour le reste de ma vie », a déclaré Kane.

« Je suis vraiment heureux de voir l’équipe jouer comme elle le fait et, bien sûr, voir ses fans heureux également est une bonne chose.

« Je suis sûr qu’ils seront ravis de continuer sur cette lancée. Ils ont un match énorme à venir (contre Arsenal dimanche), donc je vais certainement voir comment ils s’en sortiront au cours de la saison. »

Kane sur les liens avec Man Utd : le Bayern est le bon choix

Harry Kane admet qu'il y a eu des discussions entre plusieurs clubs pour sa signature au cours de l'été, mais il insiste sur le fait qu'il est très heureux d'avoir choisi le Bayern Munich.



Kane maintient que le Bayern Munich s’est toujours senti comme le bon choix pour son prochain club alors que l’attaquant anglais se prépare à affronter Man Utd en Ligue des champions.

« Évidemment, au cours de l’été, je sais qu’il y a eu des discussions entre quelques clubs en arrière-plan, mais le Bayern était une équipe qui m’intéressait vraiment et qui m’excitait vraiment », a déclaré le capitaine anglais avant le match d’ouverture du Groupe A de mercredi soir à l’Allianz Arena.

« Il n’y a pas eu beaucoup d’autres discussions une fois qu’ils sont arrivés. C’était entre eux et Tottenham de parler et ensuite l’accord a été conclu.

« Je me concentre sur ici. Manchester United est un grand club, un très grand club aussi. J’ai juste décidé de venir ici et j’en suis vraiment heureux. »