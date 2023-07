Ange Postecoglou a déclaré que Harry Kane restait « totalement engagé » envers les Spurs mais admet « nous verrons ce qui se passera » sur le marché des transferts cet été.

Kane est entré dans les 12 derniers mois de son contrat avec les Spurs et les spéculations sur son avenir se sont intensifiées ces dernières semaines.

Sky Sports Nouvelles a rapporté la semaine dernière que Tottenham et le Bayern ont eu des entretiens sur la signature de Kane, qui a rencontré mercredi le nouvel entraîneur-chef des Spurs, Postecoglou.

Il a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse au camp d’entraînement de la tournée australienne des Spurs à Perth: « J’ai eu une bonne conversation avec Harry.

« Ce n’était rien de bouleversant comme les gens le recherchent. Juste une bonne conversation, je me suis présenté, et nous avons principalement parlé du club, où il en est et où il pense pouvoir s’améliorer.

« Ce n’est pas une vision spécifique pour une personne, il s’agit du groupe et nous sommes parfaitement alignés là-dessus – nous voulons voir une équipe performante cette année.

« Il y a beaucoup de gens qui connaissent Harry mieux que moi, mais il ne sera pas déphasé par quoi que ce soit. Il est ici et pendant qu’il est ici, il est totalement engagé dans ce que nous faisons, et c’est ainsi que j’ai vu les choses .

« La discussion ne portait pas vraiment sur [the future], il s’agissait davantage du collectif et de ce que nous faisions. Harry est comme tous les autres joueurs, ce n’est pas quelque chose que je demande quand ils franchissent la porte, demandant si tu as un ticket ou pas.

« Il s’agit de travailler dur en groupe au fur et à mesure que nous avançons, certains seront présents pendant tout le voyage, d’autres non, mais une grande partie de cela se décide en cours de route. Ce n’est pas quelque chose que j’exige des gens dès le départ. début.

« Nous avons près d’un mois avant le début de la saison, la fenêtre de transfert est toujours ouverte, donc nous verrons ce qui se passera. »

Le Bayern confiant dans l’arrivée de Kane

Le Bayern pense que Kane veut les rejoindre et cela semble être sa destination la plus probable s’il part dans les semaines à venir. Tottenham a clairement indiqué qu’il ne voulait pas vendre son meilleur buteur et ne recevra certainement pas le chiffre de 70 millions de livres sterling que le Bayern est prêt à payer.

Le capitaine anglais a marqué 213 buts pour les Spurs et est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League derrière Alan Shearer. Il a besoin de 48 buts de plus pour battre le record.

Le Bayern a semblé monter la barre concernant Kane ce week-end, le président honoraire du club, Uli Hoeness, affirmant qu’un accord sur des conditions personnelles avait été conclu avec l’attaquant des Spurs.

« Harry Kane a clairement indiqué dans toutes les conversations que sa décision est maintenue – et s’il tient parole, nous l’aurons, car alors Tottenham devra céder », a déclaré Hoeness à la chaîne de télévision allemande. Sport1.

« Kane veut jouer au niveau international et heureusement pour nous, Tottenham ne sera pas actif au niveau international l’année prochaine.

« Il a maintenant une autre opportunité de rejoindre un club de haut niveau en Europe. Jusqu’à présent, le père et le frère ont toujours tenu leurs promesses. Si cela reste ainsi, ce n’est pas grave. »

Kane a été aperçu en train d’interagir avec le président de Tottenham, Daniel Levy, à son arrivée en Australie pour la tournée du club à Perth, Bangkok et Singapour.

Alors que le Bayern continue de faire pression pour s’assurer les services du capitaine anglais et aurait déposé deux offres pour l’attaquant, la position des Spurs reste la même, ils n’ont pas l’intention de vendre Kane.

Pour sa part, Tottenham continuera d’essayer de persuader Kane de signer une prolongation de contrat lucrative, mais craint qu’il ne parte pour un rival de Premier League s’il annule son contrat actuel.

Le président honoraire du Bayern, Hoeness, a ajouté: « Levy est intelligent, il ne nomme pas de numéro. Nous devons d’abord lui faire nommer un numéro.

« Bien sûr, il joue pour le temps. Je pense que c’est un super professionnel avisé, je l’apprécie beaucoup – mais je ne pense pas qu’il y ait des gens de l’autre côté qui le fassent depuis hier. »