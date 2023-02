Harry Kane sur le record de buts des Tottenham Hotspurs

Harry Kane a décrit devenir le meilleur buteur de Tottenham Hotspur comme surréaliste et un rêve devenu réalité après avoir porté son total à 267 et dépassé Jimmy Greaves dimanche.

Le joueur de 29 ans a marqué à la 15e minute pour offrir à son équipe une victoire 1-0 sur Manchester City, portant également son total de Premier League à 200.

Kane, qui a rejoint les Spurs à l’âge de 11 ans, a été assailli par ses coéquipiers après le coup de sifflet final, puis s’est adressé aux fans lors d’une interview. Un message de félicitations du fils de feu Greaves, Danny, a également été diffusé sur les écrans.

“C’est assez surréaliste, un sentiment magique de le faire devant les supporters locaux et de gagner le match, je voulais le faire dans cet endroit spécial et devant ces supporters incroyables”, a déclaré le capitaine anglais Kane.

« Je suis ici depuis l’âge de 11 ans et cela a demandé beaucoup de travail acharné, de sacrifices et de dévouement. Je me souviens de mon premier match en Premier League et maintenant, atteindre 200 buts en Premier League, c’est difficile à comprendre, mais quand je serai plus âgé et que je regarderai en arrière, ce sera quelque chose dont je serai très fier.

“Jimmy était l’un des meilleurs attaquants de tous les temps, donc aller au-dessus de lui est un rêve devenu réalité.”

Les 267 buts de Kane sont survenus en 416 apparitions pour le club dans toutes les compétitions tandis que Greaves, dont le record du club de 266 était depuis 1970, a disputé 379 matchs.

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, n’était pas présent pour voir l’objectif marquant de Kane alors qu’il se remettait d’une opération chirurgicale pour retirer sa vésicule biliaire, mais les caméras de Sky Sports ont montré que Kane lui parlait au téléphone après le match.

L’entraîneur adjoint Cristian Stellini a mené les applaudissements.

“Harry Kane, dans son ADN, il a le football. Il comprend le football à chaque instant. Il peut jouer à n’importe quel poste. Il est un GOAT dans cette ligue, dans ce sport. C’est un excellent exemple”, a déclaré l’Italien.

Kane a clairement faim de plus et a déclaré qu’il visait maintenant le record de Premier League de 260 établi par l’attaquant de Newcastle United et des Blackburn Rovers, Alan Shearer, qui a pris sa retraite en 2006.

“Je me sens bien. J’ai vu Alan plus tôt dans la semaine. Je suis sûr qu’il regardera mais je ne sais pas s’il sera content ou non ! J’ai plein de buts à venir, je me sens bien.

“Alan a établi le record à battre. Je vais voir si je peux le battre.”

