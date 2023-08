Harry Kane signe un contrat avec le Bayern Munich et termine son examen médical | Nouvelles du monde

Harry Kane a signé son contrat avec le Bayern Munich et a passé un examen médical avant son transfert de 100 millions de livres sterling de Tottenham.

Le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham et capitaine de l’Angleterre a signé son contrat avec le Bayern vers 2 heures du matin, heure du Royaume-Uni, samedi matin.

Il a atterri en Allemagne vendredi soir et a terminé la première partie de son examen médical à l’hôpital Barmherzige Bruder dans l’ouest de Munich.

Le joueur de 30 ans a subi la deuxième partie de son examen médical au centre d’entraînement Sabener Strasse du Bayern.

Kane pourrait faire ses débuts au Bayern Munich samedi en Super Coupe d’Allemagne, mais il doit être inscrit avant 14 heures, heure britannique, samedi pour figurer à l’Allianz Arena.

L’accord entre Tottenham et le Bayern pour Kane comprendra des frais initiaux de 86 millions de livres sterling, avec des suppléments prenant le prix de près de 100 millions de livres sterling – ce qui est un montant record pour le Bayern et la Bundesliga.

Le patron du Bayern, Thomas Tuchel, a décrit vendredi la candidature de Kane comme la « priorité la plus élevée » du club.

Les rapports de vendredi matin suggéraient initialement que les Spurs avaient refusé d’autoriser Kane à se rendre en Allemagne, mais ils ont été écrasés par Tottenham et quelques heures plus tard, il est parti pour Munich via un jet privé depuis l’aéroport de Londres Stansted.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:19

Kane est arrivé en Allemagne pour déménager à Munich



À la fin de son séjour de 19 ans aux Spurs, Kane a été informé que son transfert au Bayern avait été convenu et qu’il pourrait se rendre à Munich pour son examen médical vers 15 heures vendredi.

Il a décollé vers 16h50 et a atterri juste à l’extérieur de la ville allemande à 18h10.

Des images montraient la voiture du capitaine anglais envahie par les fans alors qu’il était conduit pour terminer son examen médical.

En savoir plus:

Le capitaine des Trois Lions rejoint d’illustres rangs d’Anglais pour jouer à l’étranger

Kane devient le meilleur buteur masculin d’Angleterre

Incite les joueurs à rembourser les fans après une performance « inacceptable »

Image:

Photo : dpa/AP





Kane a marqué 280 buts en 435 apparitions aux Spurs, après avoir marqué son premier en décembre 2011.

Avec 213 buts en 320 matchs de Premier League, il est actuellement à 48 buts du record d’Alan Shearer en tant que meilleur buteur de l’histoire de la Premier League.

Cette décision lui garantira presque les premiers trophées majeurs de sa carrière et lui donnera une chance de remporter la gloire de la Ligue des champions.