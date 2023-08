Harry Kane signe le contrat du Bayern Munich après avoir terminé son examen médical et pourrait faire ses débuts samedi | Nouvelles du centre de transfert

Harry Kane a terminé son transfert de 100 millions de livres sterling au Bayern Munich depuis Tottenham et pourrait faire ses débuts plus tard samedi, en direct sur Sky Sports.

« Je suis très heureux de faire partie du Bayern, l’un des plus grands clubs du monde et j’ai toujours dit que je voulais bouger et faire mes preuves au plus haut niveau de ma carrière », a déclaré Kane.

« Ce club est défini par sa mentalité de gagnant – c’est très agréable d’être ici. »

Kane a signé un contrat de quatre ans et pourrait faire ses débuts au Bayern en Super Coupe d’Allemagne contre le RB Leipzig, mais il doit être enregistré avant 14 heures, heure du Royaume-Uni, pour figurer à l’Allianz Arena.

Kane : C’est le bon moment pour partir – mais ce n’est pas un au revoir

Dans un message d’adieu à Tottenham, Kane a déclaré que c’était le bon moment pour quitter le club – mais a ajouté que ce n’était peut-être pas un adieu pour toujours.

Il a déclaré: « Je suis triste de quitter le club dans lequel j’ai passé près de 20 ans de ma vie, d’un garçon de 11 ans à un homme de 30 ans. Il y a eu tellement de grands moments et des souvenirs spéciaux que je chérirai pour toujours.

« Et surtout merci à vous les fans de Tottenham. Depuis le moment où je joue, j’ai été l’un des vôtres et j’ai donné tout ce que je pouvais pour vous rendre fier et vous donner autant de moments et de souvenirs spéciaux que durera éternellement, espérons-le.

« J’ai senti que c’était le moment de partir. Je ne voulais pas entrer dans la saison avec beaucoup de discussions futures non résolues. Je pense qu’il est important que le nouveau manager et les joueurs se concentrent pour essayer de faire monter Tottenham au sommet. de la table et se battre pour les trophées.

« Je souhaite bonne chance à Ange et aux garçons. Évidemment, je vais maintenant regarder du point de vue d’un fan et j’espère vraiment que l’équipe réussira.

« C’est un message à tous les fans du monde entier, chaque fan de Tottenham m’a soutenu et a été avec moi tout au long de mon voyage. Ma famille et moi le chérirons pour toujours. Nous n’oublierons jamais tous les moments que nous avons passés ensemble, alors merci je vais regarder la saison.

« Bonne chance à Tottenham et à tout le club. Ce n’est pas un au revoir car on ne sait jamais comment les choses se dérouleront à l’avenir. Merci et à bientôt. »

Comment s’est déroulé le vendredi de Kane

Le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham a été informé vendredi vers 15 heures que son transfert au Bayern avait été convenu et qu’il pouvait se rendre à Munich pour son examen médical.

Le vol de Kane a décollé à 16 h 50, heure du Royaume-Uni, et a atterri à 18 h 10, heure du Royaume-Uni, à l’aéroport d’Oberpfaffenhofen, juste à l’extérieur de Munich.

Chronologie : comment la saga Kane s’est déroulée 7h du matin vendredi – Kane s’est rendu à l’aéroport de Stansted quand on lui a dit de faire demi-tour car l’accord n’avait pas été conclu et le Bayern ne voulait pas encore qu’il vole.

7h30 – Kane entendait que Tottenham tentait d’apporter des modifications de dernière minute à l’accord avec le Bayern. Il a été conduit dans une maison familiale près de l’aéroport pour attendre l’appel clair du Bayern.

10h40 – Les choses semblaient plus positives et il semblait qu’il s’envolerait définitivement pour l’Allemagne vendredi.

12h – Kane était toujours à la maison familiale. Il n’allait pas voler tant qu’il n’aurait pas obtenu le feu vert du Bayern.

14h50 – Le Bayern lui a dit que tout avait été convenu et quelques minutes plus tard, il est reparti pour l’aéroport. Sur le chemin de l’aéroport, il a été coincé dans les embouteillages et son heure de vol a été retardée.

16h50 – Le vol de Kane est parti pour Munich.

18h10 – Kane atterrit à Munich.

1h du matin samedi – Kane signe un contrat et passe son examen médical

9h: Kane publie un message d’adieu aux supporters de Tottenham après avoir terminé son transfert au Bayern

L’accord entre Tottenham et le Bayern pour Kane comprendra des frais initiaux de 86 millions de livres sterling, avec des suppléments prenant le prix de près de 100 millions de livres sterling – ce qui est un montant record pour le Bayern et la Bundesliga.

Après que Kane ait été informé qu’un accord avait été conclu entre les clubs jeudi, il a décidé d’accepter l’offre du Bayern.

Kane a terminé son examen médical et a signé son contrat avec le Bayern vers 1 heure du matin, heure du Royaume-Uni, samedi matin.

Levy : Kane pour toujours dans notre histoire

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a déclaré: « Nous avons cherché pendant une longue période à engager Harry et ses représentants dans plusieurs formes de prolongation de contrat, à court et à long terme. Harry était clair, cependant, qu’il voulait un nouveau défi et ne serait pas signant un nouveau contrat cet été, nous avons donc accepté à contrecœur son transfert.

« Nous avons vu un produit de notre système d’académie devenir l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais enfilé un maillot des Spurs et devenir l’un des attaquants d’élite du football mondial. Ce fut un parcours vraiment remarquable.

« Les réalisations et les records de Harry disent tout sur le joueur, et tout au long de ses 19 années au club, Harry a été un professionnel modèle, sur et en dehors du terrain et une source d’inspiration pour les jeunes joueurs qui rêvent de suivre ses traces.

« Je voudrais remercier Harry pour tout ce qu’il a fait pour nous, tous les souvenirs, tous les records – nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir. Il va sans dire qu’il est toujours le bienvenu. C’est un être très aimé et membre apprécié de la famille Spurs, à jamais dans notre histoire. »

Kane a marqué 30 buts en Premier League la saison dernière lors d’une campagne décevante pour les Spurs alors qu’ils ont terminé huitième pour manquer le football européen, alors qu’ils restent sans trophée depuis 2008.

Kane a marqué 280 buts en 435 apparitions aux Spurs, après avoir marqué son premier en décembre 2011.

Avec 213 buts en 320 matchs de Premier League, il est actuellement à 48 buts du record d’Alan Shearer en tant que meilleur buteur de l’histoire de la Premier League.

Redknapp: les Spurs auraient dû conclure un accord avec Kane plus tôt pour donner à Ange le temps de s’adapter

Jamie Redknapp de Sky Sports sur le podcast Essential Football :

« Je suis désolé pour Ange Postecoglou parce que c’est lui qui essaie de préparer son équipe pour le début de la saison. Et vous savez, nous sommes à des heures du début de la saison et son joueur vedette va partir Je veux dire, cela aurait pu être fait il y a quelques mois, il y a un mois, pour lui donner la meilleure opportunité.

« On n’a pas vraiment l’impression que celui qui prend ces décisions – Daniel Levy – pense à ce qui est le mieux pour l’équipe. Un nouveau manager à la porte, vous voulez lui donner tout ce dont il dispose pour s’assurer qu’il a une grande chance de poussant, essayant de revenir dans ce top quatre.

« Oui, vous avez peut-être retiré un peu plus d’argent de l’accord, mais cela ne le rend pas nécessairement bon pour l’équipe.

« C’est une énorme perte pour les fans des Spurs, vous êtes désolé pour eux que leur héros parte un jour avant le début de la saison. Harry Kane est irremplaçable. »

« Kane va au Bayern pour gagner le triplé »

Florian Plettenberg de Sky Germany :

« Il est difficile de décrire ce transfert avec des mots. Ce n’est pas seulement un transfert. Il s’agit d’obtenir Harry Kane, la superstar de la Premier League, le capitaine des Trois Lions, ce serait un énorme transfert de déclaration pour le Bayern Munich, l’Allemagne et la Bundesliga. .

« La mission de Kane est de gagner la Ligue des champions avec le Bayern Munich et Thomas Tuchel, pas la Bundesliga. L’ambition est de remporter le triplé et Kane est un triple transfert. »

Chef du Bayern: la signature de Kane est quelque chose de spécial

Andreas Jung, membre du conseil d’administration du Bayern Munich, s’adressant exclusivement à Sky Sports :

« Je pense que c’est l’évolution financière du football. Pour nous, c’est la première fois que nous payons à ce niveau pour un joueur mais nous savons que d’autres équipes qui ont des investisseurs, pour elles ce n’est pas un gros problème d’avoir un joueur pour 100 M€. Pour nous, c’est quelque chose de spécial.

« D’un autre côté, cela montre que nous sommes compétitifs avec les autres. Nous aurons une équipe qui, dans chaque compétition que nous jouons, a la chance, l’opportunité, de gagner cette compétition. Par conséquent, je pense que c’est une bonne Un joueur comme Harry Kane va certainement nous aider, en collaboration avec les autres joueurs.

« Donc, tout le monde attend maintenant avec impatience le moment où il sera autorisé à jouer.

« Je pense que c’est un joueur de haut niveau. Il a marqué le plus de buts lors de la Coupe du monde 2018 et est chaque année l’un des meilleurs buteurs d’Angleterre, il n’y a donc aucune discussion sur lui en tant que joueur de football. »

Merse : Les Spurs sont dans la moitié inférieure sans Kane

Paul Merson de Sky Sports :

« Oui, il a 30 ans mais je ne fais pas vraiment attention à tout ça. La façon dont il joue, je pense qu’il peut jouer jusqu’à 35, 36 ans facilement. Il ne compte pas sur le rythme, son cerveau est aussi bon que n’importe qui.

« Je suis toujours choqué ici aujourd’hui et je ne sais pas pourquoi Manchester United ne l’a pas acheté. S’ils l’avaient fait, ils auraient eu quatre ou cinq ans avec lui et ils auraient remporté la Premier League.

« Est-ce que cette équipe de Tottenham entrera dans le top quatre la saison prochaine? Je serais choqué. Ce n’est donc pas comme si vous le gardiez et que vous entriez définitivement dans le top quatre, donc quoi que nous perdions en le vendant, vous le faites revenir en Ligue des champions, ce ne sera pas le cas.

« Kane a marqué 30 buts la saison dernière et les Spurs sont loin d’avoir terminé. Vous êtes désolé pour Ange Postecoglou, mais vous parlez d’une équipe qui pourrait entrer dans le top quatre s’il reste, à une équipe qui n’entre pas dans la moitié supérieure s’il part. Ils ne seront même pas dans la moitié supérieure ! Ils sont à 100 % une équipe de la moitié inférieure s’il part.

« Qui va marquer les buts? Ils ont terminé huitième la saison dernière. J’aime James Maddison, c’est un bon joueur, mais Leicester a été relégué. »