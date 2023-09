L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a déclaré jeudi que le nouvel attaquant Harry Kane était déjà en passe de devenir « une réussite absolue » au club.

Kane a marqué trois buts et en a créé un autre lors de ses trois apparitions en Bundesliga pour le Bayern depuis son transfert important de Tottenham.

« Avec sa personnalité et la façon dont il joue, nous avons exactement le joueur dont nous avons besoin », a déclaré Tuchel aux journalistes avant le choc de vendredi avec les premiers leaders du championnat, le Bayer Leverkusen.

« En ce moment, nous essayons de l’impliquer davantage dans notre jeu. Nous savons que ce sera une réussite absolue.

« Nous sommes plus que satisfaits de lui. »

Tuchel a déclaré que même si Kane, qui a marqué un but et en a aidé un autre lors des récents matchs de l’Angleterre contre l’Ukraine et l’Écosse, jouerait contre Leverkusen, le capitaine Joshua Kimmich était un « point d’interrogation ».

Kimmich a contracté un problème musculaire alors qu’il était en mission internationale et a raté la victoire amicale 2-1 de l’Allemagne contre la France – leur première victoire depuis mars.

Tuchel sur le personnel : « Jo Kimmich est un doute pour demain et on attend toujours Eric Maxim Choupo-Moting. Jamal Musiala ne faisait pas partie de l'équipe nationale. Il avait une légère douleur au dos. Il s'est récemment entraîné sans douleur. Si les choses continuent ainsi, il sera dans l'équipe…

Tuchel a cependant déclaré que Jamal Musiala, qui a été nommé mardi joueur de la saison 2022-23 du Bayern, reviendrait dans l’équipe après avoir surmonté un problème de dos.

Le gardien Manuel Neuer a également subi un revers à son retour suite à une jambe cassée, Tuchel révélant que le capitaine allemand souffrait d’un problème au mollet.

« Manu était très proche, mais ensuite il a eu un problème au mollet avec l’autre jambe. Il fait du travail de course mais nous prenons toutes les précautions nécessaires. »

Leverkusen et le Bayern sont les seules équipes de Bundesliga à avoir récolté neuf points en trois matches cette saison.

