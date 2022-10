Harry Kane retarde les négociations contractuelles avec Tottenham

Tottenham Hotspur devra faire preuve de patience pour s’entretenir avec l’attaquant superstar Harry Kane sur un nouveau contrat. Evening Standard rapporte que l’attaquant de 29 ans veut attendre après la Coupe du monde pour reprendre toute discussion sur un accord.

Kane, approchant les 300 apparitions avec les Spurs, n’a plus que 18 mois sur son contrat actuel. Les salaires rapportent au n ° 9 anglais environ 230 000 $ par semaine. Il a signé un nouveau contrat pour la dernière fois en 2018. Auparavant, il avait poussé à quitter la tenue du nord de Londres. Néanmoins, ces sentiments se sont apparemment atténués une fois que les Spurs ont signé Antonio Conte comme nouveau manager en 2021.

Le Bayern Munich a exprimé son intérêt à amener Harry Kane aux géants allemands. En fait, l’entraîneur-chef du Bayern, Julian Nagelsmann, a même ouvertement parlé de Kane lors d’une conférence de presse l’été dernier.

“[Kane] pourrait marquer beaucoup en Bundesliga », a proclamé Nagelsmann. “Je ne connais pas le prix, mais c’est vraiment difficile pour le Bayern Munich. Nous verrons ce qui se passera dans le futur.

Cependant, le directeur général des Spurs, Fabio Paratici, reste optimiste quant à l’obtention d’un nouveau contrat avec son joueur vedette. “Kane est le symbole de ce club, le meilleur buteur de l’histoire et capitaine de l’Angleterre”, a déclaré Paratici. « Nous sommes confiants et toujours en contact. Il y a une excellente relation entre lui et le club, nous sommes très optimistes.

Les pourparlers sur le contrat de Harry Kane suspendus avec Tottenham

Kane a passé toute sa carrière senior sous contrat chez Spurs, passant quelques saisons en prêt. Au cours de son parcours impressionnant, il a réussi à inscrire 193 buts incroyables en Premier League. C’est déjà assez bon pour le troisième plus haut vol de l’Angleterre depuis sa réforme en 1992. Le capitaine des Spurs maintient également son score prolifique, car Kane a déjà marqué 10 buts en seulement 12 matchs de championnat au cours de la campagne en cours.

Également capitaine de l’Angleterre, Kane cherchera à mener son pays vers un titre de Coupe du monde au Qatar. Les Trois Lions affrontent cependant un groupe difficile aux côtés des États-Unis, du Pays de Galles et de l’Iran. L’Angleterre est actuellement classée cinquième par la FIFA. Une fois le tournoi terminé, il sera intéressant de voir si Kane poursuit les discussions avec les Spurs sur un nouvel accord.