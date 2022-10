Harry Kane reste la première cible du Bayern Munich

L’attaquant anglais Harry Kane reste la principale cible de transfert du FC Bayern Munich pour la fenêtre de transfert de janvier, selon des informations. Le club allemand souhaitait éloigner l’attaquant de Tottenham Hotspur l’été dernier, mais n’a pas pu conclure un accord à temps.

Le Bayern Munich a perdu son talisman Robert Lewandowski à Barcelone lors de la récente fenêtre de transfert et cherche désespérément à signer un remplaçant de classe mondiale.

Kane reste le remplaçant potentiel à long terme car il possède un ensemble de compétences similaire à celui de Lewandowski. Selon Le soleilles patrons allemands sont convaincus de pouvoir recruter l’attaquant lors du mercato de janvier.

Plusieurs médias affirment que Kane voulait quitter Tottenham en 2021 car il était mécontent du manque d’argenterie.

Selon la rumeur, il rejoindrait Manchester City, champion de Premier League, mais la valorisation de 150 millions de livres sterling des Spurs était trop élevée pour l’équipe d’Etihad.

Au lieu de cela, City a fait venir Erling Haaland du Borussia Dortmund pour 60 millions d’euros.

Kane semble content et beaucoup plus installé aux Spurs depuis qu’Antonio Conte a pris la direction du club. Avec le coach italien aux commandes, l’Anglais s’est épanoui puisqu’il a déjà inscrit six buts et une passe décisive en sept matches de Premier League jusqu’à présent.

Son contrat avec Tottenham se termine en juin 2024 et le Bayern envisagerait de bouger avant de signer une prolongation de contrat. Selon Kicker, le Bayern a établi un contact “en douceur” avec l’entourage de l’attaquant dans l’espoir qu’il ne prolonge pas son mandat aux Spurs au-delà de 2024.

Avec l’énigme du contrat qui se profile, le Bayern pourrait envisager de signer Kane pour un transfert gratuit à la fin de la saison prochaine. Alternativement, avec seulement un an restant sur le contrat de l’attaquant, ils pourraient mettre Spur sous pression pour vendre le joueur dans la fenêtre de transfert de janvier elle-même.

Un facteur qui pourrait entraver les plans du club allemand serait que Kane poursuit le record de buts d’Alan Shearer en Premier League et a besoin de 71 autres buts pour franchir la barre des 260. Cela pourrait le motiver à signer une prolongation de contrat afin de graver son nom dans les livres d’histoire en tant que meilleur buteur de la Premier League.

