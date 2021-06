L’attaquant anglais en difficulté Harry Kane insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème de forme physique malgré un début difficile de la campagne Euro 2020 au cours duquel le manager Gareth Southgate a enlevé à deux reprises son talisman alors qu’il a montré des signes de faiblesse.

Le capitaine anglais a été remplacé par Marcus Rashford lors du match nul 0-0 du Groupe D vendredi contre l’Ecosse à Wembley parce que Southgate voulait plus d’énergie en attaque, mais Kane a assuré aux fans qu’il ne souffrait d’aucune blessure.

« Gareth a le droit d’apporter les changements qu’il pense être les meilleurs pour l’équipe », a déclaré Kane, qui n’a réussi que 19 touches dans le match contre l’Écosse, selon Le gardien.

– Euro 2020 : En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

– Olley : La pression est sur Southgate pour trouver des buts

– Angleterre vs Ecosse : La vue depuis le pub

« Ce que nous avons appris au cours des tournois passés, c’est d’essayer d’atteindre un sommet au bon moment. Le meilleur moment pour atteindre un sommet est dans les phases à élimination directe et, espérons-le, commencer à partir de là. »

L’Angleterre a connu un début d’Euro en sourdine après avoir remporté une victoire 1-0 lors de son premier match contre la Croatie, qui a battu l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, et n’a pas réussi à briser une équipe écossaise tenace devant les supporters locaux à Wembley.

« Peut-être qu’en Russie, il y a eu des moments, vers les quarts et les demi-finales, où je n’étais pas aussi affûté que je le voulais », a ajouté Kane, 27 ans. « En fin de compte, nous ne sommes pas arrivés là où nous voulions aller, peut-être en partie pour cette raison.

« Il s’agit de gérer l’équipe, de s’assurer que tout le monde se sente aussi en forme et affûté que possible. Dans mon cas, ce furent quelques matchs difficiles [Croatia and Scotland] et il s’agit de s’assurer que j’ai raison pour le reste d’entre eux.

« Je n’ai eu aucun problème. Je n’avais pas l’impression que physiquement je n’étais pas à la hauteur. Je me sentais aussi bien dans ces matchs que pendant toute la saison, si je suis honnête. »

Meilleur buteur de la Coupe du monde 2018, Harry Kane a fait blanc dans ses deux matchs jusqu’à présent au Championnat d’Europe. Visionhaus/Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé si le désir de quitter son club Tottenham Hotspur avait affecté ses performances pour l’équipe nationale, il a répondu : « Absolument pas. Je me concentre uniquement sur la façon dont je peux aider cette équipe et comment nous pouvons réussir dans ce tournoi.

« Je comprends d’un point de vue médiatique qu’il y a des spéculations mais je suis pleinement concentré sur le travail ici. »

L’Angleterre, qui compte quatre points en deux matchs, doit battre mardi la République tchèque, leader du groupe, à Wembley pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Kane pense que même s’ils ont été solides à l’arrière, ils peuvent s’améliorer à l’avant.

« Nous sommes tous fiers de ne pas encaisser, d’avant en arrière, et maintenant je pense que nous pouvons nous améliorer dans le tiers offensif et être un peu plus fluides et un peu plus libres et créer quelques occasions supplémentaires. Ensuite, nous pouvons être forts équipe », a-t-il déclaré.