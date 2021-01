Harry Kane a publié une photo de son nouveau petit garçon Louis Harry Kane.

L’attaquant de Tottenham a déclaré sur Twitter: « Notre beau garçon est arrivé. 29/12/2020. Louis Harry Kane. Je ne pourrais pas être plus fier de ma femme Kate.

« Une façon spéciale de terminer l’année. Bonne année à tous. »

Kane et sa femme Katie se sont mariés en juin 2019 et ont deux filles ensemble, Ivy et Vivienne Jane.

Kane et Katie sont en couple depuis leurs études et se sont fiancés pendant leurs vacances aux Bahamas en juillet 2017.

Kane a révélé la bonne nouvelle sur Twitter à l’époque, en publiant: « Elle a dit oui! »

S’adressant à Esquire en 2015, Kane a déclaré à propos de Katie: « Nous sommes allés à l’école ensemble, alors elle a vu toute ma carrière. Bien sûr, elle trouve ça un peu fou.

« Je pense qu’elle a même été dans les journaux à plusieurs reprises pour sortir les chiens. »