Harry Kane préfère Manchester United au Real Madrid comme prochaine destination: rapport

Harry Kane aurait décidé de jouer en Premier League la saison prochaine, mais peut-être pas pour son club actuel, Tottenham Hotspur. Les Spurs étaient loin d’être à leur meilleur cette année. Ils ont terminé huitièmes du classement, ce qui signifie que le club du nord de Londres ne participera pas à la Ligue des champions la saison prochaine. Dans ce scénario, Kane serait à la recherche d’une nouvelle destination avec trois grands clubs de différentes ligues intéressés à signer l’attaquant prolifique. Avec des offres provenant du Real Madrid, du Bayern Munich et de Manchester United, Kane veut être dans son pays d’origine et préfère les Red Devils comme l’option la plus viable, selon plusieurs rapports d’Angleterre.

Outre United, les rivaux du derby de Tottenham, Chelsea, souhaitent également acquérir les services de Harry Kane suite à la nomination de leur nouveau patron Mauricio Pochettino. Kane et Pochettino ont déjà passé une période importante ensemble à Tottenham. Au cours de leur mandat, les Spurs se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des champions lors de la saison 2018-19. Mais gagner un trophée est resté un pont trop loin à traverser car ils ont été battus par leur compatriote de Premier League, Liverpool, lors de la confrontation au sommet.

Le contrat existant de Harry Kane avec Tottenham Hotspur arrivera à son terme à l’été de l’année prochaine. Mais l’international anglais ne semble pas convaincu d’attendre et envisage de bouger cet été. Le président des Spurs, Daniel Levy, ne veut cependant pas vendre Kane à un club de Premier League, ce qui pourrait contrecarrer l’intérêt de Manchester United, selon un rapport du Mirror.

Karin Benzema étant confirmé de quitter le Real Madrid cet été, le patron Carlo Ancelotti cherchera certainement un remplaçant pour l’attaquant de longue date. Tout en gardant les yeux sur l’attaquant de Chelsea Kai Havertz, Los Blancos ont également montré leur intérêt pour Harry Kane. mais Daniel Levy peut exiger des frais de 100 millions de livres sterling dans le but de bloquer le mouvement.

Bien qu’il puisse être plus attrayant d’être vendu à un grand club étranger, Kane est également déterminé à battre le record de buts en Premier League. Le capitaine anglais avait précédemment révélé qu’il n’était pas intéressé à rejoindre le Paris Saint-Germain, ce qui pourrait indiquer que rester en Premier League est sa priorité. Kane sait qu’il recevrait des offres encore plus importantes s’il restait aux Spurs pendant encore 12 mois, devenant agent libre. Il n’est actuellement qu’à 47 buts du record absolu d’Alan Shearer en Premier League avec 260 buts.