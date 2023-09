Harry Kane pourrait être puni par le Bayern pour des raisons étranges

Harry Kane, le nouveau joueur vedette du Bayern Munich, est soumis à une règle stricte qu’il doit respecter sous peine de conséquences désastreuses.

L’Anglais et ses coéquipiers sont ravis après avoir bouclé son transfert record de Tottenham de la Premier League à la centrale de la Bundesliga.

Mais Kane a passé peu de temps à enflammer la première division allemande. Il a marqué trois buts lors de ses deux premiers matches de championnat, ce qui en fait un succès instantané auprès des fidèles du Bayern Munich.

Ainsi, le sponsor de l’équipe, Audi, a clôturé une belle semaine en lui offrant une toute nouvelle automobile.

Le trentenaire faisait partie du groupe qui s’est récemment rendu au siège du constructeur afin de choisir un modèle de voiture électrique parmi plusieurs options.

Qu’a dit Harry Kane à propos de sa nouvelle voiture ?

Alliés de longue date dans les affaires et sur le terrain, les constructeurs automobiles allemands sont également des actionnaires importants au Bayern.

Kane et ses collègues ont récemment célébré l’occasion en recevant les clés de leurs nouveaux vélos à Ingolstadt, poursuivant ainsi une tradition forte depuis près de 20 ans.

Kane a déclaré ceci à BILD à propos de sa décision : « J’ai opté pour une voiture familiale. Maintenant que j’ai quatre enfants [his fourth child was born last week]j’ai juste besoin d’espace.

Le joueur devra également modifier sa technique de conduite pour s’adapter aux véhicules à conduite à gauche courants en Allemagne. « J’ai déjà essayé de conduire en Allemagne, mais bien sûr pas avec la nouvelle voiture. Je vais petit à petit m’habituer au fait que le volant est de l’autre côté. Jusqu’à présent, je n’ai pas eu de chute, c’est une chose positive », a-t-il plaisanté.

Qu’arrive-t-il aux joueurs qui enfreignent les règles de la voiture ?

En échange de son investissement dans les titans bavarois, Audi offre chaque année depuis 2002 à chaque joueur une automobile flambant neuve. Il y a bien sûr une condition.

Tous les joueurs doivent utiliser leur automobile Audi pour se rendre au centre d’entraînement de la Sabener Strasse, aux matchs et à d’autres événements du club. S’ils ne le font pas, comme l’a déjà fait l’ailier Kingsley Coman, ils devront payer une amende.

On dit que les Bentley, les Bugatti et les Porsche sont également acceptables, étant donné qu’elles appartiennent toutes au groupe Volkswagen. Il y a cependant eu diverses répercussions pour les contrevenants aux règles.

Le directeur sportif et le président du club ont émis une menace monétaire en janvier 2020, déclarant qu’ils seraient condamnés à une amende de 54 000 $.

Le joueur français Kingsley Coman a un jour désobéi à la règle en conduisant une McLaren 570 Spider. Pour s’excuser, il a proposé de signer des autographes aux employés d’Audi à Ingolstadt.

Crédit photo : IMAGO / Moritz Müller