Harry Kane partage une mise à jour sur l’avenir à Tottenham Hotspur au milieu des liens de Manchester United

L’international anglais Harry Kane fait partie intégrante de la configuration de Tottenham Hotspur depuis longtemps. L’attaquant de 29 ans a marqué un but pour les Spurs lors de leur dernière rencontre en Premier League contre Fulham, faisant de lui leur meilleur buteur du club aux côtés de Jimmy Greaves qui a marqué 266 buts pour le club du nord de Londres. Il y a eu des spéculations sur l’avenir à long terme de Kane aux Spurs, alors que Manchester United serait désireux de le faire participer. Kane est dans les 18 derniers mois de son contrat à Tottenham Hotspur qui expirera en 2024. Interrogé sur son avenir aux Spurs, le joueur de 29 ans a rendu un verdict honnête du scénario aux journalistes.

“Il n’y a pas eu beaucoup de discussions, pour être totalement honnête. Je suis sûr qu’il y aura des conversations au cours des prochains mois. Mais pour être honnête, je suis juste concentré sur cette saison et je fais de mon mieux pour l’équipe. (Il y a) encore beaucoup à jouer pour essayer d’entrer en Ligue des champions, et nous avons encore la Ligue des champions et la FA Cup à essayer de gagner, donc je me concentre là-dessus », a déclaré Kane, cité par Goal.

Harry Kane a été lié à certains des meilleurs clubs d’Europe au cours des dernières années, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de son parcours impressionnant sur le terrain. Malgré tous ses exploits de buteur, le joueur de 29 ans n’a pas encore remporté de trophée majeur avec les Spurs. Kane a également ajouté qu’il restait déterminé à remporter un trophée avec Tottenham Hotspur, soulignant qu’ils avaient “une très bonne équipe et un manager fantastique”.

Outre Man Utd, le Bayern Munich semble également intéressé par la signature de l’attaquant anglais qui pourrait être considéré comme un remplaçant compétent de Robert Lewandowski parti pour tenter un nouveau défi avec Barcelone.

En plus des 266 buts, Kane a également enregistré 62 passes décisives en 415 matchs dans toutes les compétitions pour le club du nord de Londres à ce jour. L’international anglais passe également un bon moment dans la campagne 2022-23 avec 18 buts et trois passes décisives en 29 matchs dans différentes compétitions au moment de la rédaction. Harry Kane a également joué un rôle central dans la configuration de l’équipe nationale d’Angleterre au fil des ans, faisant ses débuts pour les Trois Lions à l’âge de 21 ans en 2015. Depuis lors, il a marqué 53 buts en 80 matchs pour la face nationale. Fait intéressant, Kane est également le meilleur buteur de l’équipe anglaise aux côtés de Wayne Rooney qui possède également 53 buts sous un maillot anglais.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici