Harry Kane ouvre un compte de buteur du Bayern Munich avec une finition de marque

Harry Kane a marqué lors de ses débuts en Bundesliga, mettant le Bayern Munich 2-0 avec une finition de marque.

Le capitaine anglais avait besoin de l’aide d’une déviation, mais ne s’est toujours pas trompé grâce à la passe décisive d’Alphonso Davies.

3 Kane a façonné son corps pour marquer comme il l’a fait des centaines de fois auparavant Crédit : Getty

3 Et puis a sorti son geste habituel Crédit : Getty

Le but est venu de part et d’autre des efforts de Leroy Sane et d’une frappe tardive de Mathys Tel, qui a valu au Bayern une victoire 4-0 lors du premier match de Bundesliga de la saison.

Après avoir été tenu à l’écart de la feuille de match lors d’une première défaite 3-0 contre Leipzig en Super Coupe d’Allemagne, Kane avait hâte de sortir du lot.

Et il semblait que cela ne viendrait pas, avec cinq tirs tout au long du match, le capitaine de Brême Marco Friedl marquait l’ancien homme de Tottenham avec beaucoup de force.

Cependant, Kane s’est retrouvé seul à la 74e minute et, après avoir humilié le ballon de Davies, l’a reçu et rentré chez lui comme d’habitude.

Il a ensuite sauté en l’air et a frappé sa fête de marque, Thomas Tuchel ayant l’air absolument ravi.

Ce n’était pas que de bonnes nouvelles cependant, Kane s’effondrant au sol huit minutes plus tard alors qu’il était tout seul, mais il est revenu plus tard après avoir été soigné par les médecins du club.

Peu de temps après, il a ensuite été remplacé par Eric Maxim Choupo-Moting, dans ce qui semblait être un mouvement de précaution de Tuchel.

Le but s’est avéré crucial, Brême semblant le meilleur côté en seconde période et l’attaquant vedette Niclas Fullkrug donnant à la défense du Bayern un temps torride.

3 Kane a touché le pont peu de temps après son but, mais a récupéré avant d’être enlevé Crédit : Sky Sports

Mais ses chances d’avoir un impact sur le match ont été interrompues par Kane, qui avait auparavant fourni une brillante aide à Sane.

Sane a ensuite ajouté son deuxième du match dans la première minute du temps additionnel, remportant les trois points du lever de rideau de la Bundesliga, avant que Tel ne mette la cerise sur le gâteau avec une brillante frappe à longue portée.