Harry Kane n’est pas intéressé à rejoindre le PSG, selon un rapport

L’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, ne serait pas intéressé à rejoindre potentiellement le Paris Saint-Germain. Les champions en titre de Ligue 1 ont été fortement liés à la star ces derniers jours. Néanmoins, Télégraphe Sport affirme désormais que rejoindre les Parisiens n’excite pas forcément Kane.

La nouvelle laisse probablement les fans des Spurs heureux. Après tout, le PSG qui semble abandonner le tirage au sort de Kane peut augmenter les chances qu’il reste dans le nord de Londres. Cependant, l’international anglais de 29 ans n’a plus qu’un an sur son contrat avec le club. Bien qu’il y ait une chance que Kane re-signe avec les Spurs, un départ peut encore être dans les cartes.

Le Bayern cherche désespérément à signer Harry Kane cet été alors qu’il exclut le PSG

Ce n’est un secret pour personne que le Bayern Munich veut que Kane rejoigne son équipe cet été. Les géants allemands ont déjà fait deux offres pour la star, les Spurs ayant rejeté les deux offres. Les indications semblent montrer que Kane est cependant ouvert à rejoindre les champions de Bundesliga. Les cuivres du Bayern ont également ouvertement discuté de la possibilité de signer la star des Spurs.

« Harry Kane a clairement signalé dans toutes les conversations que sa décision est maintenue. Et s’il tient parole, alors nous l’aurons, car alors Tottenham devra boucler », a déclaré le directeur de l’exploitation du Bayern, Jan-Christian Dressen.

« Kane veut jouer au niveau international et heureusement pour nous, Tottenham ne sera pas actif au niveau international l’année prochaine », a poursuivi Dressen. « Il est bien connu que nous sommes très intéressés par [Kane]. Et ce qu’a dit Uli Hoeness est exact. Mais c’est mieux pour nous d’aller avec l’entraîneur qui a dit « l’herbe ne pousse pas plus vite si on tire dessus ».

Les Spurs ciblent une star actuellement suspendue

Le président des Spurs, Daniel Levy, préférerait conserver Kane, mais pourrait choisir de vendre la star pour environ 130 millions de dollars. Le Bayern a jusqu’à présent atteint 89 millions de dollars. Alors que le PSG abandonne la course, une guerre des enchères semble désormais peu probable. Cela pourrait forcer les Spurs à réduire leurs exigences plutôt que de voir Kane quitter le club gratuitement l’été prochain.

Transferts Football prétend également que les Spurs pourraient se tourner vers Ivan Toney en remplacement de Kane. L’attaquant de Brentford a marqué 20 buts impressionnants en Premier League pour le club la saison dernière. Cependant, l’attaquant est actuellement suspendu pour avoir parié sur des matchs et ne pourra plus jouer sur le terrain avant janvier.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive