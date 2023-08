Harry Kane « ne signerait pas » le nouveau contrat avec les Spurs – Daniel Levy explique le transfert de l’attaquant au Bayern

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a déclaré que le club du nord de Londres avait « accepté à contrecœur » le transfert de Harry Kane au Bayern Munich après que l’attaquant ait refusé à plusieurs reprises leurs offres d’un nouveau contrat avec les Spurs.

Kane avait un an à courir dans son contrat actuel, mais n’était pas disposé à s’engager dans un nouvel accord et a rejoint les géants de la Bundesliga dans le cadre d’un transfert de 100 millions de livres sterling.

« Nous avons cherché sur une longue période à engager Harry et ses représentants dans plusieurs formes de prolongation de contrat, à court et à long terme », a déclaré Levy dans des citations publiées sur le site officiel de Tottenham.

« Harry était clair, cependant, qu’il voulait un nouveau défi et ne signerait pas de nouveau contrat cet été. Nous avons donc accepté à contrecœur son transfert. »

Kane quitte les Spurs en tant que meilleur buteur de tous les temps du club, avec 280 frappes en 435 apparitions pour l’équipe du nord de Londres, mais il n’a remporté aucun trophée pendant cette période.

« Nous avons vu un produit de notre système Academy devenir l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais enfilé un maillot des Spurs et devenir l’un des attaquants d’élite du football mondial. Ce fut un parcours vraiment remarquable », a ajouté Levy.

« Les réalisations et les records d’Harry disent tout sur le joueur, et tout au long de ses 19 années au Club, Harry a été un professionnel modèle, sur et en dehors du terrain et une source d’inspiration pour les jeunes joueurs qui rêvent de suivre ses traces.

« Je voudrais remercier Harry pour tout ce qu’il a fait pour nous, tous les souvenirs, tous les records – nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir. Il va sans dire qu’il est toujours le bienvenu. C’est un être très aimé et membre apprécié de la famille Spurs, à jamais dans notre histoire. »

Plus d’actualités sur Tottenham

Les Spurs ont été liés à un déménagement pour Romelu Lukaku, inadapté à Chelsea, cet été en remplacement de Harry Kane.

Tottenham serait également intéressé par « le prochain Thierry Henry » pour combler le vide laissé par son meilleur buteur de tous les temps.

Pendant ce temps, Djed Spence a été lié à une sortie cet été après avoir fait seulement quatre apparitions depuis sa signature l’été dernier.