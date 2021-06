Harry Kane ne se concentre pas sur les discussions de transfert de Tottenham, la recherche de cadres

Harry Kane a déclaré qu’il se concentrait sur la candidature de l’Angleterre à la gloire de l’Euro 2020 dans la mesure où il n’avait pas discuté de son avenir à Tottenham ni suivi la recherche chaotique du club d’un nouveau manager.

Le joueur de 27 ans a informé les Spurs de son désir de quitter le club cet été avec des sources disant à ESPN que Manchester City préparait une offre de 100 millions de livres sterling qui pourrait également inclure des joueurs comme incitation supplémentaire pour les Spurs à décharger leur capitaine.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– Euro 2020 : calendriers, ESPN en direct, dates, heures et lieux des matchs

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

Les Spurs rejetteront certainement cette proposition étant donné que le président Daniel Levy hésite à accepter une offre pour un joueur qu’il évalue à environ 150 millions de livres sterling. Le club est également dans une position de négociation solide étant donné que Kane a encore trois ans sur son contrat de 200 000 £ par semaine.

La priorité la plus immédiate de Levy est de mettre fin à sa longue recherche d’un manager après avoir discuté du poste vacant avec une multitude de candidats depuis le limogeage de Jose Mourinho le 19 avril.

L’ancien patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, est le favori pour prendre en charge et l’identité du nouvel homme pourrait devenir un facteur clé pour savoir si Kane peut être convaincu de rester dans le nord de Londres.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé si les discussions sur le transfert avaient affecté ses performances pour l’Angleterre, Kane a déclaré: « Non, pas du tout, pour être honnête, j’ai l’impression que lorsque je repars avec l’Angleterre, je suis entièrement concentré sur l’Angleterre. Mon frère est mon agent, mais la seule fois où j’ai vraiment parlé à mon frère au cours des dernières semaines, c’est « bonne chance, gagnons et emmenons l’Angleterre jusqu’au bout ».

« Donc, le bruit extérieur ne me dérange pas vraiment. Quand je suis ici, je suis avec les garçons, j’essaie d’aider les garçons, d’être un leader dans l’équipe. J’ai besoin d’apprendre à connaître les garçons, voir ce qui motive certains joueurs et les plus jeunes, les aidant, alors j’ai l’impression d’avoir assez dans mon assiette pour m’inquiéter de quoi que ce soit en dehors de l’Angleterre.

Harry Kane n’a pas réussi à marquer un but à l’Euro 2020. Photo de Marc Atkins/Getty Images

« C’est là où j’en suis, et bien sûr j’ai l’impression que c’est l’un d’entre eux où si vous ne marquez pas en tant qu’attaquant, les gens recherchent chaque petit angle pourquoi vous ne marquez pas et c’est probablement le cas dans ce tournoi donc loin, mais comme je l’ai dit, tant que je suis concentré, j’ai la confiance en moi que j’ai, je ne m’inquiète pour personne d’autre. »

Poussé s’il avait suivi la recherche managériale de Tottenham – qui a inclus des discussions avec Antonio Conte, Paulo Fonseca et Gennaro Gattuso – Kane a déclaré aux journalistes à St George’s Park : « Non, si je suis totalement honnête, je ne lis vraiment rien, pas de médias, et c’est tout votre travail… mais honnêtement, je ne le fais pas.

« La seule chose sur laquelle je vais normalement, c’est Instagram et je ne vois vraiment rien [about Spurs’ search] Ici. C’est juste plus d’images et des choses comme ça. C’est juste l’honnêteté brutale. Je suis juste pour moi, je regarde mes séries, je suis avec les garçons en train de jouer au billard ou au tennis de table. J’essaie juste de rester loin de tout.

« La chose la plus importante est à propos de nous en tant que groupe et de nous en tant qu’équipe et en tant que nation et lorsque vous êtes dans ces modes de tournoi, il est parfois facile de se laisser emporter par d’autres choses mais oui, l’expérience que j’ai eue la dernière fois quelques tournois, c’est juste de se concentrer sur ça et de faire ce que l’on peut sur le moment et de ne laisser aucun regret. »



1 Lié

Kane n’a pas encore marqué à l’Euro 2020 et n’a pas réussi à enregistrer un tir cadré lors des deux premiers matchs de l’Angleterre alors qu’il battait la Croatie et faisait match nul avec l’Écosse. Il y avait des signes d’encouragement lors de leur dernière victoire dans le Groupe D contre la République tchèque qui a organisé le match des huitièmes de finale contre l’Allemagne mardi devant 45 000 fans à Wembley et Kane pense qu’il est prêt à prendre sa forme à un autre niveau.

« Les gens changent rapidement d’avis », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas si longtemps, j’ai gagné le Soulier d’Or [as top scorer at the 2018 World Cup] et j’étais la meilleure chose au monde, les gens s’extasient sur toi.

« C’est pourquoi j’ai toujours dit qu’en tant que footballeur, vous ne pouvez pas monter trop haut ou trop bas, il vous suffit d’avoir un mode neutre, la confiance en soi est une chose énorme. J’ai toujours cru en moi. Je pouvais aller 10, 15 matchs sans marquer mais me donner une chance et je me soutiendrais pour la marquer.

« Je suis dans une bonne position. Avant mardi soir, physiquement, je suis dans la meilleure forme du tournoi jusqu’à présent, et c’est ce que je voulais en quelque sorte, je me sentais peut-être en Russie, j’ai commencé en feu, marqué des tas de buts, puis peut-être n’a-t-il pas eu mes meilleures performances dans les matchs les plus importants, les quarts et les demi-finales.

« Donc, en entrant là-dedans, physiquement, je voulais m’assurer que j’atteignais un pic au bon moment et évidemment nous ne saurons pas avant mardi soir si c’est le cas, mais ce que je ressens, c’est ce que je ressens. »