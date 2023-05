Harry Kane marque à nouveau, mais l’avenir à Tottenham est incertain après la défaite contre Brentford

Harry Kane a marqué un but et perdu le match lors peut-être de sa dernière apparition à domicile pour Tottenham.

Le capitaine anglais, qui a de nouveau été lié à un départ hors saison de Tottenham, est revenu à la maison après un coup franc indirect à la huitième minute seulement pour que Bryan Mbeumo marque deux fois et marque un autre but en seconde période pour Brentford dans son 3- 1 victoire en Premier League samedi.

Tottenham pourrait maintenant avoir du mal à se qualifier pour n’importe quelle compétition européenne pour la saison prochaine, étant entré dans le match à la septième place – la seule place de qualification de la division pour la Ligue de conférence Europa de troisième niveau.

Brentford est resté à la neuvième place mais n’a qu’un point de retard sur Tottenham avant les derniers matchs de la saison des équipes le week-end prochain.

Le 28e but de Kane en championnat cette saison était peut-être son meilleur de la campagne alors qu’il a choisi le coin supérieur avec un tir de 25 mètres après que Dejan Kulusevski ait fait rouler le ballon vers l’arrière avec la plante de son pied sur un coup franc. Cela a mis Kane à huit buts du meilleur buteur de la ligue, Erling Haaland.

Kane aura 30 ans au début de la saison prochaine. Alors qu’il ne reste qu’un an à son contrat, lui et Tottenham pourraient décider que cet été est le moment de se séparer pour donner au club une chance d’obtenir de l’argent pour son joueur vedette et pour lui d’avoir une meilleure opportunité de remporter des trophées.

« La spéculation est la spéculation », a déclaré le manager par intérim de Tottenham, Ryan Mason, dont le dernier mandat à court terme en charge devrait se terminer après le voyage à Leeds le 28 mai.

« Nous avons un match important contre Leeds et il y aura des conversations. Il y a des décisions massives à prendre mais nous ne pouvons pas regarder trop loin devant. C’est après le dernier match de la saison et ces conversations auront certainement lieu. »

Kane a été rejoint par le reste de l’équipe pour revenir sur le terrain du stade Tottenham Hotspur pour le tour d’appréciation de fin de saison, lorsqu’il a également reçu le prix du joueur de la saison du club des fans.

À ce moment-là, la majorité des supporters locaux étaient partis, Tottenham ayant glissé à une cinquième défaite lors de ses sept derniers matchs.

Mbeumo a coupé de la gauche pour ses deux buts, aux 50e et 62e minutes, puis a mené une contre-attaque avant de préparer Yoane Wissa pour une finition composée pour sceller la victoire de Brentford à la 88e.

Brentford était sans Ivan Toney, qui était prononcé une suspension de huit mois mercredi pour avoir enfreint les règles de paris.

Brentford accueille Manchester City lors de son dernier match.

Reportage de l’Associated Press.