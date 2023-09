Harry Kane : les Royal Marines m’ont aidé à remporter le poste de capitaine en Angleterre

L’attaquant Harry Kane a déclaré qu’un camp d’entraînement avec les Royal Marines britanniques aurait pu l’aider à remporter le titre de capitaine de l’Angleterre en 2017.

L’attaquant du Bayern Munich, 30 ans, a mené l’Angleterre à la finale du Championnat d’Europe et à deux huitièmes de finale de la Coupe du monde depuis qu’il a pris le poste de capitaine.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Nous avons appris à monter nos propres tentes et avions les rations dont disposent les Marines lorsqu’ils partent en guerre », a déclaré Kane aux journalistes. « Nous nous sommes réveillés au lever du soleil et avons fait une randonnée avec tout ce que nous avions sur le dos. Ensuite, nous avons fait une course d’obstacles, ce qui était amusant, même si je pense qu’ils ont laissé de côté certaines des parties les plus difficiles. »

« Nous devions suivre les Marines. Chaque fois qu’ils criaient ‘À bas’, nous devions ramper dans la boue, à travers des pierres et un tunnel rempli de moutons. [By the end] nous étions tous trempés, avec du sable et de la boue partout, et pensions que nous allions monter dans une voiture et retourner au camp – jusqu’à ce qu’ils nous disent que nous revenions à pied, ce qui représentait encore une heure de route.

« C’était probablement la partie la plus difficile, c’était mentalement dur. Ensuite, nous sommes retournés à l’endroit où nous logions et j’avais hâte de prendre une bonne douche chaude – et il y avait juste un peu d’eau qui coulait. »

Harry Kane est capitaine de l’Angleterre depuis 2017. Photo Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Il a ajouté : « Je pense que Gareth [Southgate] J’ai utilisé ce voyage pour voir qui se démarquait en termes de leadership et c’était peut-être la façon dont je m’entendais avec les Marines et gérais certaines situations.

« Je sais qu’il a demandé à certains Marines qui, selon eux, étaient des leaders naturels, qui étaient accessibles et vers qui les autres joueurs penchaient pour parler, et cela aurait pu m’aider à devenir capitaine. »

L’Angleterre a été tenue en échec 1-1 contre l’Ukraine samedi et reste en tête du groupe C avec 13 points après cinq matchs.

Ils affronteront l’Écosse lors d’un match amical à Hampden Park mardi.