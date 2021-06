Harry Kane : les intérêts de Tottenham seront protégés cet été, prévient le président Daniel Levy | Actualités footballistiques

Harry Kane a été averti par Daniel Levy que le président de Tottenham protégera les intérêts du club sur le marché des transferts cet été.

Kane a déclaré aux Spurs qu’il souhaitait partir à la recherche de trophées après avoir été frustré par le manque de progrès du club ces dernières années et que son avenir incertain a suscité l’intérêt de certaines des meilleures équipes européennes.

Cependant, Tottenham a l’intention de garder son homme vedette, à qui il reste trois ans de contrat.

Levy, qui a nommé samedi l’ancien officier de football de la Juventus Fabio Paratici comme nouveau directeur général du football du club, sympathise avec les frustrations de Kane, mais a laissé entendre qu’un accord pourrait être difficile à conclure.

« Je ne parlerai jamais d’un joueur en particulier en public », a déclaré Levy sur le site officiel du club.

« Tout ce que je dirai, c’est que ses frustrations de ne pas gagner sont partagées par moi et tous les fans et joueurs. Nous voulons tous gagner.

« L’un des éléments auxquels Fabio devra faire face lorsqu’il entrera est de savoir quels joueurs seront retenus, à qui il sera demandé de rechercher d’autres clubs.

« Il y a un marché là-bas. Ce que nous voulons et ce que veulent les autres clubs n’est pas toujours possible à réaliser. Nous ferons tout ce qui est bon pour le club. »

Daniel Levy admet que Tottenham devra être «prudent» au sujet de ses dépenses estivales



Levy a confirmé que les Spurs seront actifs sur le marché des transferts cet été, mais tenait à restreindre les attentes quant au montant d’argent qu’ils pourraient dépenser.

La pandémie de coronavirus a durement frappé le club car il est chargé de dettes à long terme pour rembourser son nouveau stade d’un milliard de livres sterling, qui n’a pas été en mesure de récupérer les revenus qu’il attendait.

« Nous devons être réalistes là où nous en sommes », a ajouté Levy.

« Nous sommes toujours dans une pandémie, les conséquences pour ce club ont été plus graves que pour tout autre club de Premier League avec plus de 200 millions de livres sterling de revenus perdus. Nous ne pouvons pas récupérer des revenus.

« Le timing de notre nouveau stade n’aurait pas pu être pire. Nous avons le stade le plus cher d’Europe, le niveau d’endettement le plus élevé de tous les clubs d’Europe.

« Heureusement pour nous, c’est à long terme et nous sommes dans une bonne situation financière dans ce sens. Nous n’avons pas obtenu les revenus que nous espérions de notre stade et, par conséquent, nous devons être prudents au cours des années à venir et être prudent.

« Notre devoir est de protéger le club même si nous voulons gagner. Nous dépenserons mais nous sommes un club autonome, nous devons être raisonnables.

« Parfois, les fans pensent que nous devrions dépenser, mais il y a eu des circonstances où l’entraîneur n’a pas voulu dépenser pour un joueur. Nous investirons dans l’équipe. »

Cela fait un peu plus de deux ans que les Spurs étaient finalistes de la Ligue des champions sous Mauricio Pochettino, après avoir relevé des défis consécutifs pour le titre de Premier League les années précédentes, mais la saison prochaine, ils joueront dans la première Ligue Europa Conference – le troisième niveau européen compétition.

Levy, qui a rejeté les affirmations selon lesquelles il ne se souciait pas du club, a ajouté: « Les choses peuvent changer si rapidement. Nous savons tous où nous étions il y a deux ans.

« Sommes-nous satisfaits d’où nous en sommes aujourd’hui ? Absolument pas.

« Nous devons renverser la vapeur, mais nous devons nous assurer que ce club est dans une situation financière saine dans les années à venir. Nous avons besoin de succès sur le terrain maintenant, mon point de vue est que nous avons une affaire inachevée. »