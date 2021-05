Harry Kane: L’entraîneur-chef par intérim de Tottenham Ryan Mason dans le noir sur l’avenir de l’attaquant | Actualités du football

L’entraîneur-chef par intérim de Tottenham, Ryan Mason, dit qu’il ne sait pas si Harry Kane a remis une demande de transfert et qu’il n’y a pas de tristesse à l’idée que son ancien coéquipier ne puisse avoir que deux matchs au club.

Le capitaine anglais Kane a réaffirmé sa volonté de quitter les Spurs cet été, Actualités Sky Sports révélé lundi.

Kane a encore trois ans sur le contrat de six ans qu’il a signé avec les Spurs avant la Coupe du monde 2018.

Lorsqu’on lui a demandé si Kane avait demandé à quitter le club, Mason a répondu: « Pas que je sache. Les conversations que j’ai eues avec Harry ont porté sur le match de l’autre jour et aussi sur la préparation du match de demain. Je ne sais pas. »

Manchester City, Manchester United et Chelsea ont tous contacté les représentants de Kane pour exprimer le désir de signer l’attaquant de 27 ans.

Kane est le deuxième meilleur buteur de tous les temps des Spurs



Tottenham, qui accueillera Aston Villa mercredi, devrait rater la qualification de la Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive, tandis que le football de la Ligue Europa n’est pas non plus assuré avant les deux derniers matchs de la campagne.

« Il n'y a pas de tristesse pour moi », a ajouté Mason en réponse à une question de savoir s'il y avait une déception que Kane approchait de la fin de son association avec les Spurs.

















2:48



Harry Kane a de nouveau déclaré à Tottenham qu’il voulait partir cet été et espère voir son avenir résolu avant l’Euro 2020, rapporte Paul Gilmour.



« Je suis heureux parce que nous avons retrouvé nos supporters dans notre stade. J’ai hâte d’y être. Je suis vraiment excité. Je sais que les joueurs le sont aussi. »

« Les fans feront une grande différence et notre objectif ici; pour moi, les joueurs, toutes les personnes impliquées est de pouvoir obtenir trois points demain. »

Kane n’a toujours pas remporté de trophée dans sa carrière en club et n’a pas caché lors d’entretiens récents qu’il voulait concourir pour les trophées des meilleures équipes d’Europe.

















0:42



S’exprimant en avril, Harry Kane a déclaré à Sky Sports qu’il souhaitait concourir pour la meilleure équipe et les honneurs individuels.



Mason insiste sur le fait que Kane est «engagé à 100%» pour les deux derniers matchs de championnat des Spurs de la saison et que les spéculations sur l’avenir du capitaine des Spurs sont inévitables.

Interrogé sur la réaction des fans des Spurs aux reportages mercredi, Mason a ajouté: «Ils vont adorer le voir jouer.

« Il adore le club, il est au club depuis son plus jeune âge et il est passé par le système. Je suis sûr que les fans sont ravis d’être là demain et de voir jouer Harry. »

La préférence de Kane est de rester en Premier League, et il veut que son avenir soit résolu avant de jouer pour l’Angleterre aux Championnats d’Europe de cet été.

Tottenham, qui a toujours insisté sur le fait que Kane n’est pas à vendre, a déclaré dans un communiqué à Sky Sports lundi: « Nous avons une saison à terminer et nous voulons la terminer le plus fort possible. C’est tout ce sur quoi tout le monde devrait se concentrer. »