Harry Kane: le président honoraire du Bayern Munich, Uli Hoeness, confiant que l’attaquant des Spurs rejoindra le club | Nouvelles du football

Le président honoraire du Bayern Munich, Uli Hoeness, est convaincu que l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, rejoindra les champions de Bundesliga cet été.

Les deux clubs se sont rencontrés jeudi pour discuter du possible passage de Kane à l’Allianz Arena, bien qu’aucun progrès significatif n’ait été réalisé entre le président des Spurs, Daniel Levy, et le directeur général du Bayern, Jan-Christian Dreesen.

Le dialogue reste cependant ouvert, le Bayern étant convaincu que le transfert aura lieu.

« Harry Kane a clairement indiqué dans toutes les conversations que sa décision est maintenue – et s’il tient parole, alors nous l’aurons, car alors Tottenham devra céder », a déclaré Hoeness. Sport1.

« Kane veut jouer au niveau international et heureusement pour nous, Tottenham ne sera pas actif au niveau international l’année prochaine. »

Pour sa part, Tottenham continuera d’essayer de persuader Kane de signer une prolongation de contrat lucrative, mais craint qu’il ne parte pour un rival de Premier League s’il annule son contrat actuel.

Kane n’a exclu aucune option à ce stade et faisait partie de l’équipe de Tottenham qui est partie vendredi pour sa tournée de pré-saison en Australie.

Sky Sports Nouvelles a rapporté plus tôt cette semaine que Tottenham et le Bayern avaient eu des pourparlers sur la signature de Kane, qui a rencontré mercredi le nouveau patron des Spurs, Ange Postecoglou.

Mercredi, Paul Gilmour de Sky Sports a fait le point sur les possibilités futures de Kane avec une communication en cours avec le Bayern Munich.



Postecoglou a clairement indiqué qu’il prévoyait de former une équipe qui produit un football excitant et offensif et aimerait que Kane en fasse partie.

S’il commence la saison en Angleterre, cela donnera au club une chance de lui montrer, ainsi qu’aux autres joueurs seniors, qu’il peut y avoir une perspective plus positive que ces dernières années.

Tom Roddy du Times discute de l’histoire du Sun selon laquelle les chefs du Bayern Munich se sont envolés pour Londres pour des entretiens avec Tottenham sur le transfert possible de Harry Kane



Le Bayern pense que Kane veut les rejoindre et cela semble être sa destination la plus probable s’il part dans les semaines à venir. Tottenham a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas vendre son meilleur buteur et ne recevra certainement pas le chiffre de 70 millions de livres sterling que le Bayern est prêt à payer.

Le capitaine anglais a marqué 213 buts pour les Spurs et est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League derrière Alan Shearer. Il a besoin de 48 buts de plus pour battre le record.

Kane a marqué 30 buts en championnat la saison dernière alors que les Spurs ne pouvaient terminer que huitièmes.

Une chose est claire, Tottenham ne vendra pas à un club anglais dans cette fenêtre de transfert, excluant un transfert à Manchester United, Erik ten Hag se concentrant sur l’attaquant danois Rasmus Hojlund.

Postecoglou : Aucune garantie sur l’avenir de Kane

Postecoglou a déclaré lundi lors de sa première conférence de presse à Tottenham qu’il n’avait reçu aucune garantie sur l’avenir de Kane. « Non, je n’ai eu aucune assurance [over Kane’s future] et je ne m’attendrais à aucune assurance parce qu’avec ce genre de choses, vous n’avez jamais affaire à des détails ou à des certitudes.

« J’essaie de me concentrer sur les choses que je sais en ce moment, et ce que je sais en ce moment, c’est que Harry fait partie de cette équipe. Il a hâte de revenir à l’entraînement, de se retrouver parmi les joueurs ici et nous commençons à travailler ensemble.

L’entraîneur-chef de Tottenham, Ange Postecoglou, dit qu’il veut que Harry Kane soit « impliqué » aux Spurs



« Si je passe trop de temps à m’inquiéter de l’impact que cela peut avoir de toute façon, je vais manquer d’essayer de construire une équipe parce qu’en fin de compte c’est ce qui va nous faire réussir.

« Si nous construisons une équipe qui joue au football d’une certaine manière, je ne manquerai pas cette première occasion de définir ce qui, je le sais, sera important à long terme.

« Ce qui est important à long terme va au-delà des individus. Il s’agit davantage d’une philosophie primordiale sur qui nous voulons être en tant qu’équipe et les personnes clés en son sein. »

S’exprimant avant la réunion de mercredi avec Kane, Postecoglou a déclaré: « Je ne pense pas que ce soit mon rôle de rester assis là et de traiter les gens d’une manière en raison de leur situation. Je tiens à traiter tout le monde de la même manière.

« Harry fait déjà partie de l’histoire de ce club et je veux qu’il soit impliqué ici. Ma conversation avec lui portera sur la façon dont nous pouvons faire de ce club un succès et c’est ce qu’il veut aussi.

« Je doute que ce soit déterminant dans la manière dont les gens pensent. Je veux me présenter à Harry, lui donner ma vision, obtenir de lui une compréhension de sa vision et essayer de réussir. »

Kane, transferts et nouveau système : les grandes tâches qui attendent Ange chez les Spurs

Postecoglou a officiellement commencé son nouveau rôle d’entraîneur-chef de Tottenham le 1er juillet, mais il travaille dur dans les coulisses depuis près d’un mois déjà.

Depuis l’annonce de sa nomination le 6 juin, l’Australien a soigneusement planifié ce qui semble être un énorme travail chez les Spurs, qui sont confrontés à la réalité de l’absence de football européen pour la première fois depuis 2010.

Sky Sports Nouvelles le journaliste Michael Bridge analyse les tâches clés avant la première saison de Postecoglou dans le nord de Londres.

