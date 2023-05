Harry Kane: le capitaine de Tottenham refuse d’être tiré sur l’avenir des Spurs au milieu des liens avec Julian Nagelsmann | Nouvelles du football

Harry Kane dit qu’il ne prête pas attention aux spéculations en cours à Tottenham.

Kane a dirigé le seul but du match contre Crystal Palace samedi pour dépasser Wayne Rooney et devenir le deuxième meilleur buteur de Premier League de l’histoire, envoyant les Spurs à la sixième place et renforçant leurs espoirs de qualification européenne.

Des rapports suggèrent que Tottenham a été encouragé dans sa poursuite de l’ancien entraîneur-chef du Bayern Julian Nagelsmann en tant que successeur permanent d’Antonio Conte, mais Kane a évité toute discussion sur la suite des Spurs.

« Cela dépend du club », a déclaré Kane lorsqu’il a été interrogé sur les récentes spéculations.

« Si je finis par parler au président vers la fin de la saison, je suis sûr qu’il me dira ce qu’il pense, mais finalement nous avons encore trois matchs.

« Nous ne voulons pas regarder trop loin devant ou nous laisser emporter. Le club prendra la meilleure décision pour tout le monde, les joueurs, les fans, le club en général et nous devons juste attendre de voir ce que c’est. »

La victoire sur Palace a été la première victoire de Ryan Mason lors de son deuxième mandat en charge temporaire, avec Brighton à seulement deux points des Spurs, sixièmes, avec trois matchs en moins sur eux.

Kane a révélé que son ancien coéquipier Mason avait fait quelques ajustements tactiques pour la visite de Palace qui étaient essentiels pour que les Spurs gardent une feuille blanche et reviennent sur le chemin de la victoire.

« Tout à son honneur, c’était sa première vraie semaine », a déclaré Kane. « La semaine dernière n’était pas vraiment une semaine car nous avons joué deux matchs en quatre jours.

« C’était sa première semaine complète d’entraînement et de préparation. Il a changé le système sans ballon pour passer en 4-4-2 puis avec ballon pour revenir à ce à quoi nous sommes habitués avec le 3-4-3, mais pour garder un peu plus le ballon, être plus patient et ne pas le forcer à avancer aussi vite.

« Je pensais que nous contrôlions de grandes périodes du match. Je pense toujours que nous manquons un peu de confiance dans certaines zones sous pression dans des espaces restreints.

« Mais tout le mérite revient à Ryan pour avoir pris ces décisions et je suis vraiment heureux que nous ayons pu gagner et garder une feuille blanche. »

Kane a déclaré que Mason, qui est le plus jeune entraîneur-chef opérant actuellement en Premier League, a un vestiaire qui est complètement derrière lui alors que les Spurs tentent de terminer leur saison en beauté.

Lorsqu’on lui a demandé si Mason serait prêt à assumer le poste de manière permanente, Kane a déclaré: « Nous sommes tous derrière lui. Nous savons que le club est dans une situation, dont j’ai parlé, de retrouver certaines des valeurs. Je me sens comme Ryan apporte tous ces attributs.

« Il est passé par l’académie, il sait ce que c’est en tant que fan, jouer ici, avec cette attitude et ce désir. Il apporte un grand enthousiasme au rôle d’entraîneur ici.

« En fin de compte, ce sera au président et au club de décider, mais pour ces trois matchs, nous sommes entièrement derrière lui pour s’améliorer, essayer de gagner et voir ce qui se passe. »

Rangnick : Nagelsmann devrait aller à Tottenham

Le mois dernier, Ralf Rangnick a suggéré Nagelsmann devrait aller pour le Emploi à Tottenham.

L’ancien manager de Manchester United, qui a encadré Nagelsmann à Hoffenheim et RB Leipzig, pense que les Spurs ont la bonne configuration – mais il bénéficierait d’un directeur sportif avec lui.

Rangnick a été directeur sportif de la franchise de clubs Red Bull, dont Leipzig et Salzbourg, entre 2012 et 2015, puis à nouveau de 2019 à 2020.

« Je pense que Tottenham est un club passionnant à bien des égards », a déclaré Rangnick dans le Ciel Allemagne studio.

« Ils ont probablement l’un des stades les plus modernes et les plus beaux du monde en ce moment. Ils ont l’un des meilleurs centres d’entraînement, qui est là en ce moment et Daniel Levy, qui dirige le club depuis de très nombreuses années.

« Bien qu’il ne soit pas un gros dépensier, il connaît le business du football et ne se mettrait pas au centre des caméras.

« Si Tottenham le veut vraiment, alors je pense qu’il serait important qu’un directeur sportif soit toujours là pour le soutenir.

« Cela peut être une histoire très, très excitante. Il y a de la place pour l’amélioration, beaucoup de place pour l’amélioration et pourtant ce n’est pas un club où la maison s’attend à ce que vous soyez dans le top un ou deux tout de suite. »