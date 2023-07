Harry Kane: le capitaine anglais s’apprête à retourner à Tottenham pour des discussions sur l’avenir avec le nouveau patron Ange Postecoglou | Nouvelles du football

Harry Kane devrait retourner à Tottenham mercredi avec le nouveau patron Ange Postecoglou se préparant à rencontrer l’attaquant pour la première fois pour discuter en face à face de son avenir.

Ciel en Allemagne rapportent que le Bayern Munich a soumis une deuxième offre pour Kane d’une valeur de 68 millions de livres sterling plus des modules complémentaires, le capitaine anglais souhaitant passer aux champions de Bundesliga.

Le joueur de 29 ans, qui revient pour l’entraînement de pré-saison mercredi après une longue pause estivale, est entré dans la dernière année de son contrat avec les Spurs et bien que le club insiste sur le fait qu’il n’est pas à vendre et qu’il n’accueillerait aucune offre pour le L’attaquant Postecoglou a déclaré mardi qu’il n’avait reçu aucune assurance que Kane resterait dans le nord de Londres cet été.

Ange: Aucune assurance sur l’avenir des Spurs de Kane

Postecoglou a déclaré lors de sa première conférence de presse à Tottenham : « Non, je n’ai eu aucune assurance [over Kane’s future] et je ne m’attendrais à aucune assurance parce qu’avec ce genre de choses, vous n’avez jamais affaire à des détails ou à des certitudes.

« J’essaie de me concentrer sur les choses que je sais en ce moment, et ce que je sais en ce moment, c’est que Harry fait partie de cette équipe. Il a hâte de revenir à l’entraînement, de se retrouver parmi les joueurs ici et nous commençons à travailler ensemble.

« Si je passe trop de temps à m’inquiéter de l’impact que cela peut avoir de toute façon, je vais manquer d’essayer de construire une équipe parce qu’en fin de compte c’est ce qui va nous faire réussir.

« Si nous construisons une équipe qui joue au football d’une certaine manière, je ne manquerai pas cette première occasion de définir ce qui, je le sais, sera important à long terme.

« Ce qui est important à long terme va au-delà des individus. Il s’agit davantage d’une philosophie primordiale sur qui nous voulons être en tant qu’équipe et les personnes clés en son sein. »

Kane reprendra l’entraînement mercredi et l’ancien patron du Celtic Postecoglou a révélé comment il s’attend à ce que la conversation avec le buteur de tous les temps de Tottenham se déroule.

L’Australien a déclaré: « Je ne pense pas que ce soit mon rôle de rester assis là et de traiter les gens d’une manière en raison de leur situation. Je tiens à traiter tout le monde de la même manière.

« Harry fait déjà partie de l’histoire de ce club et je veux qu’il soit impliqué ici. Ma conversation avec lui portera sur la façon dont nous pouvons faire de ce club un succès et c’est ce qu’il veut aussi.

« Je doute que ce soit déterminant dans la façon dont les gens pensent. Je veux me présenter à Harry, lui donner ma vision, obtenir de lui une compréhension de sa vision et essayer de réussir. »

Après une belle campagne individuelle au cours de laquelle il a marqué 30 buts, bien que le club du nord de Londres ait terminé huitième et ait trois entraîneurs en chef, Kane n’est plus qu’à 48 ans de dépasser le record de 260 buts d’Alan Shearer en Premier League.

Kane sera-t-il dans l’avion pour la tournée de pré-saison des Spurs en Australie ?

Le journaliste de Sky Sports News, Michael Bridge :

Kane devrait revenir aux Spurs mercredi après une longue pause après les matchs internationaux de fin de saison.

C’était intéressant de voir Postecoglou s’exprimer sur la situation mardi. il était très décontracté à ce sujet.

Nous avons signalé à nos collègues de Sky en Allemagne qu’il y avait eu deux offres, mais le message d’ici est que Tottenham ne veut pas vendre le joueur.

C’est un joueur qui a marqué 30 buts en championnat dans une équipe qui a terminé huitième la saison dernière et Postecoglou veut construire sa nouvelle équipe des Spurs avec Kane.

Si Kane reste, c’est une attaque très appétissante avec l’ajout maintenant de James Maddison. Kane a marqué 30 buts sans beaucoup de créativité dans ce milieu de terrain des Spurs et Maddison vous apportera cela.

De plus, si Kane est dans l’avion et en route pour l’Australie pour la tournée de pré-saison des Spurs, ce que je m’attends à ce qu’il soit, ce sera également un léger coup de pouce.

« Les Spurs prennent un pari énorme s’ils s’accrochent à Kane »

Rédacteur en chef des reportages sportifs au Daily Mail, Riath Al-Samarrais’exprimant sur Back Pages Tonight :

« Je ne pense pas que quiconque jetterait un coup d’œil à Harry Kane la personne et penserait qu’il s’agiterait pour bouger. Même si nous regardons à Paris et ce qui se passe avec Kylian Mbappe, il donne des interviews, il parle d’une division club – vous ne voyez pas cela de Kane.

« En fin de compte, cela dépendra de savoir si quelqu’un fait ou non le genre d’offre que Daniel Levy va accepter.

« Je n’accepte pas nécessairement l’idée que Tottenham ne veuille pas vendre Kane cet été. Franchement, il semblerait illogique pour eux de le retenir. Bien sûr, vous prendriez le pari d’être parmi les quatre premiers la saison prochaine. , mais c’est un énorme pari.

« S’ils peuvent obtenir plus de 80 millions de livres sterling – ce dont je suis toujours convaincu qu’ils le peuvent – même au cours de la dernière année de son contrat, il en vaut la peine. Tottenham serait fou de ne pas accepter une offre dans ce genre de stade et ils Je serais aussi fou de dire qu’ils accepteraient une offre dans ce genre de stade.

« Bien sûr, Postecoglou veut lui vendre sa vision, mais si Kane a décidé de partir, je ne suis pas tout à fait sûr que ce qui lui soit dit importe à ce stade. »

Kane, transferts et nouveau système : les grandes tâches qui attendent Ange chez les Spurs

Postecoglou a officiellement commencé son nouveau rôle d’entraîneur-chef de Tottenham le 1er juillet, mais il travaille dur dans les coulisses depuis près d’un mois déjà.

Depuis l’annonce de sa nomination le 6 juin, l’Australien a soigneusement planifié ce qui semble être un énorme travail chez les Spurs, qui sont confrontés à la réalité de l’absence de football européen pour la première fois depuis 2010.

Sky Sports Nouvelles le journaliste Michael Bridge analyse les tâches clés avant la première saison de Postecoglou dans le nord de Londres.

