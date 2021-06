Harry Kane: le capitaine anglais n’a pas parlé aux Spurs de l’avenir lors de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Harry Kane dit qu’il n’a eu aucun contact avec Tottenham concernant son avenir alors qu’il se concentre sur un pic à temps pour aider l’Angleterre à remporter l’Euro 2020.

La situation du club de Kane a fait l’objet de nombreuses spéculations ces dernières semaines après avoir déclaré aux Spurs qu’il souhaitait partir cet été, les champions de Premier League Manchester City ayant déposé une offre de 100 millions de livres sterling.

Le capitaine anglais n’a pas connu le meilleur des temps au Championnat d’Europe, n’ayant pas marqué en phase de groupes et semblant bien en deçà de son meilleur – bien qu’avec un manque flagrant de service.

Kane insiste sur le fait que les deux choses ne sont pas liées et dit qu’il n’a parlé ni à son frère Charlie, qui est aussi son agent, ni aux Spurs de son avenir.

Le joueur de 27 ans a déclaré: « Pour être honnête, j’ai l’impression que lorsque je repars avec l’Angleterre, je suis entièrement concentré sur l’Angleterre.

« Mon frère est mon agent, mais la seule fois où j’ai vraiment parlé à mon frère au cours des dernières semaines, c’est ‘Bonne chance, gagnons et emmenons l’Angleterre jusqu’au bout’.

« Après les matchs, je demanderai à l’un des kinés du club de vérifier, de s’assurer que tout va bien, mais à part ça, pas vraiment (aucun contact). J’ai des messages de bonne chance et des choses comme ça mais rien à faire avec les trucs personnels avec le club vraiment.

Image:

Kane est convaincu qu’il peut mettre fin à sa sécheresse de buts contre l’Allemagne



« Donc, ça ne me dérange pas vraiment le bruit extérieur. Quand je suis ici, je suis avec les garçons, j’essaie d’aider les garçons, d’être un leader dans l’équipe. J’ai besoin d’apprendre à connaître les garçons, voir ce qui motive certains joueurs et aider les plus jeunes, alors j’ai l’impression d’avoir assez dans mon assiette pour m’inquiéter de quoi que ce soit en dehors de l’Angleterre.

« C’est là où j’en suis et bien sûr j’ai l’impression que c’est l’un d’entre eux où si vous ne marquez pas en tant qu’attaquant, les gens recherchent chaque petit angle pourquoi vous ne marquez pas et c’est probablement le cas dans ce tournoi jusqu’à présent .

« Mais comme je l’ai dit, tant que je suis concentré, j’ai la confiance en moi que j’ai, je ne m’inquiète pour personne d’autre.

« Si je suis totalement honnête, je ne lis vraiment rien, aucun média.

« La chose la plus importante est à propos de nous en tant que groupe et de nous en tant qu’équipe et en tant que nation et lorsque vous êtes dans ces modes de tournoi, il est parfois facile de se laisser emporter par d’autres choses, mais l’expérience que j’ai vécue ces tournois est juste de se concentrer sur cela et de faire ce que vous pouvez sur le moment et de ne laisser aucun regret. »

















0:53



Alan Smith dit qu’il n’y a aucune raison pour que l’Angleterre ne puisse pas bien faire à l’Euro 2020 même si Kane ne commence pas à marquer des buts



Les performances de Kane l’ont vu faire l’objet de tirs nourris de toutes parts, quelques semaines seulement après avoir remporté les prix Golden Boot et Playmaker de Premier League pour la saison 2020-21.

Mais il a l’impression qu’il va bien et pense qu’il est prêt à atteindre un sommet avant les huitièmes de finale de l’Euro 2020, qui commence avec le match des huitièmes de finale avec l’Allemagne à Wembley mardi.

Et c’est quelque chose qui l’excite car, malgré avoir remporté le Soulier d’or à la Coupe du monde 2018, il s’est essoufflé dans les dernières étapes du tournoi.

« Les gens changent rapidement d’avis, il n’y a pas si longtemps, j’ai remporté le Soulier d’or et j’étais la meilleure personne au monde, les gens s’extasient sur vous », a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi j’ai toujours dit qu’en tant que footballeur, vous ne pouvez pas monter trop haut ou trop bas, vous devez juste avoir ce mode neutre.

« La confiance en moi est une chose énorme. J’ai toujours cru en moi. Je pourrais jouer 10, 15 matchs sans marquer mais me donner une chance et je me soutiendrais pour la marquer. Comme je l’ai dit, je suis dans un bon endroit.

« À l’approche de mardi soir, physiquement, je suis dans la meilleure forme du tournoi jusqu’à présent, et c’est ce que je voulais en quelque sorte.

« Je me sentais peut-être en Russie, j’ai commencé en feu, j’ai marqué des tas de buts, puis je n’ai peut-être pas eu mes meilleures performances dans les matchs les plus importants, les quarts et les demi-finales, alors en entrant, physiquement, je voulais faire bien sûr que j’atteignais un pic au bon moment.

« Évidemment, nous ne saurons pas avant mardi soir si c’est le cas, mais ce que je ressens, c’est ce que je ressens. »