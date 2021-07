Harry Kane: le capitaine anglais n’a pas encore parlé au nouveau patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo | Actualités footballistiques

Harry Kane a décrit Nuno Espirito Santo comme un « grand manager », mais n’a pas encore parlé avec le nouvel entraîneur-chef de Tottenham au milieu d’intenses spéculations sur son avenir.

Le capitaine anglais Kane a exprimé son désir de quitter les Spurs cet été, Manchester City ayant déposé une offre de 100 millions de livres sterling pour l’attaquant, qui a été rejetée.

L’ancien patron des Wolves, Nuno, a été dévoilé la semaine dernière en tant que successeur à long terme de Jose Mourinho et doit se battre pour conserver les services de son homme vedette.

« Chaque fois qu’un nouveau manager arrive, je suppose qu’il y a un niveau d’excitation autour du club. Évidemment, je n’y suis pas allé et je n’ai eu aucun contact avec lui », a déclaré Kane. parlerSPORT.

« Je suis parti avec l’Angleterre maintenant et je me concentre entièrement sur ici. J’espère qu’il nous reste une semaine.

« C’est un excellent manager et il a fait un excellent travail avec les Wolves et les a fait bien jouer.

Le nouveau directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, a exprimé cette semaine son désir de garder Kane dans le nord de Londres.

L’attaquant, qui a marqué 221 buts en 336 apparitions avec les Spurs et a un contrat jusqu’en 2024, a salué ces commentaires et se sent toujours « aimé » par son club actuel.

« Bien sûr, en tant que joueur, vous voulez être désiré, vous voulez vous sentir aimé, ce que je fais », a-t-il déclaré.

« Je n’ai encore eu l’occasion de parler à aucune de ces personnes. Je suis sûr que nous apprendrons à nous connaître après le tournoi, nous aurons un appel téléphonique ou deux une fois que j’aurai une semaine ou deux de vacances.

Alors que les discussions avec Nuno sont en suspens, Kane a été en contact avec son ancien manager de Tottenham.

Le joueur de 27 ans a évoqué ses liens étroits avec Mourinho, qui a été limogé par les Spurs en avril et sera à la tête du club italien de Roma la saison prochaine.

« Il est génial, il m’a aussi envoyé des SMS. Il est de notoriété publique que nous avons une excellente relation et que nous nous entendons très bien », a déclaré Kane à propos de Mourinho.

« Je le respecte vraiment en tant que manager et personne. Je lui souhaite tout le meilleur à Rome. C’est formidable d’avoir l’un des meilleurs managers du monde à vos côtés.

« Je le respecterai toujours et j’espère être en contact avec lui pour le reste de ma carrière. »