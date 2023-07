Harry Kane: le Bayern Munich ne renonce pas à essayer de signer l’attaquant de Tottenham – Sky in Germany | Nouvelles du centre de transfert

Le Bayern Munich ne renonce pas à essayer de signer Harry Kane de Tottenham, selon Ciel en Allemagne.

Nos collègues européens rapportent que Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil d’administration du Bayern, mène la poursuite du joueur de 29 ans, qui est entré dans la dernière année de son contrat avec les Spurs.

Le Bayern tenterait de déchiffrer la volonté de Tottenham de vendre Kane cet été ou non, et les champions d’Allemagne veulent faire une autre offre.

Tottenham insiste sur le fait que Kane n’est pas à vendre et que le club n’accepterait aucune offre pour le capitaine anglais.

Le club insiste également sur le fait qu’il n’a pas reçu d’offre initiale pour Kane malgré les informations en Europe selon lesquelles une offre a été faite.

Ciel en Allemagne rapportent également que le Bayern pense que Kane veut les rejoindre sur n’importe quel autre club s’il est autorisé à partir cet été.

Le Bayern est intéressé à signer Kane sur un transfert gratuit lorsque son contrat chez Spurs expirera en 2024.

Kane a battu le record de buts de tous les temps de Tottenham en février avec le vainqueur contre Manchester City.

Cela a vu Kane dépasser le total de 266 buts de Jimmy Greaves pour les Spurs, qui se tenait depuis 1970.

La prochaine cible dans le viseur de Kane est le record d’Alan Shearer en Premier League avec 260 buts.

Après une belle campagne individuelle au cours de laquelle il a marqué 30 buts, bien que le club du nord de Londres ait terminé huitième et ait trois entraîneurs en chef, l’attaquant n’est plus qu’à 48 de dépasser le décompte de Shearer.

Pourquoi l’intérêt du Bayern pour Kane est différent cette fois

L’expert du football européen Andy Brassell sur The Transfer Show :

« Quelque chose a vraiment changé entre le Bayern Munich et Harry Kane. Ce qui a changé, c’est qu’il a exprimé une ouverture au déménagement.

« Ce n’est pas un nouvel intérêt, le Bayern s’intéresse depuis longtemps, mais c’est la première fois qu’ils reçoivent des encouragements. Si vous combinez cela avec le fait que Kane a encore un an sur son contrat, cela signifie Spurs ont une décision à prendre.

« Les Spurs vont devoir faire un travail extraordinaire pour convaincre Kane qu’ils vont toujours se qualifier pour la Ligue des champions afin de lui faire signer un nouveau contrat. Compte tenu de l’âge de Kane, ce prochain contrat sera son dernier gros contrat. une fois qu’il est dans la fleur de l’âge. Ce n’est pas une question d’argent, c’est une question d’héritage.

« L’opportunité de toujours essayer la Ligue des champions est ce qui a fait monter son nez à l’intérêt du Bayern, je suppose. »

« La sortie de Kane a du sens pour les Spurs et Levy »

Jeremy Wilson, journaliste sportif en chef du Daily Telegraph, a déclaré à Back Pages Tonight sur Sky Sports News :

« Je pense que c’est complètement différent de 2021 lorsque Kane avait été persuadé quelques années plus tôt de signer un contrat de six ans et cela a essentiellement mis toutes les cartes dans la poche de Daniel Levy à ce moment-là car il lui restait encore trois ans sur son contrat donc Levy pourrait résister à cet intérêt de Manchester City.

« Cette fois, il ne reste qu’un an et nous savons qu’en fin de compte, Daniel Levy prendra toujours la décision financièrement prudente pour Tottenham. Je ne peux tout simplement pas l’imaginer vouloir que Kane prolonge son contrat jusqu’à l’année prochaine.

« Donc, bien que cela puisse être une affaire interminable et de nombreux messages via les médias et via des agents en termes de négociation qui se dérouleront publiquement, je suis sûr que Tottenham essaiera de rapprocher ce chiffre de 100 millions de livres sterling. Mais je pensez simplement que la réalité de la situation contractuelle signifie que ce sera différent cette fois. »

Kane, transferts et nouveau système : les grandes tâches qui attendent Ange chez les Spurs

Ange Postecoglou a officiellement commencé son nouveau rôle d’entraîneur-chef de Tottenham samedi, mais il travaille dur dans les coulisses depuis près d’un mois déjà.

Depuis l’annonce de sa nomination le 6 juin, l’Australien a soigneusement planifié ce qui semble être un énorme travail chez les Spurs, qui sont confrontés à la réalité de l’absence de football européen pour la première fois depuis 2010.

Sky Sports Nouvelles le journaliste Michael Bridge analyse les tâches clés avant la première saison de Postecoglou dans le nord de Londres.

