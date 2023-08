Harry Kane: le Bayern Munich et Tottenham poursuivent les négociations du jour au lendemain mais le temps presse pour conclure un accord pour l’attaquant | Nouvelles du centre de transfert

Le Bayern Munich et Tottenham ont poursuivi les négociations du jour au lendemain pour le capitaine anglais Harry Kane, Sky Sports Nouvelles comprend.

Kane, qui n’a plus qu’un an sur son contrat, veut des éclaircissements sur son avenir avant le début de la campagne de Premier League ce week-end.

Ces derniers jours, Kane a penché pour rester aux Spurs cette saison, après que les champions d’Allemagne aient mis en colère Daniel Levy avec un ultimatum concernant leur offre « finale » de 86 millions de livres sterling le week-end dernier.

Kane a aimé travailler sous Ange Postecoglou mais devrait prendre une décision clé si les clubs acceptaient des frais.

Le Bayern pense que Kane veut les rejoindre et fait maintenant des gestes désespérés pour sauver la situation, mais Sky Sports Nouvelles a été régulièrement informé qu’il serait engagé avec les Spurs s’il était toujours au club au-delà de la date limite de transfert.

Les négociations entre les personnalités clés des deux clubs tard mardi soir et mercredi matin suggèrent que la perspective d’un accord est toujours possible.

Le Bayern Munich est susceptible de présenter une nouvelle offre et un chiffre de l’ordre de 95 millions de livres sterling a été rapporté par Ciel Allemagneles Spurs valorisant le joueur de 30 ans à plus de 100 millions de livres sterling

Kane est en fin de contrat l’été prochain et le risque pour les Spurs est de le maintenir au-delà de la fenêtre de transfert actuelle et de perdre un buteur d’élite lors d’un libre l’été prochain, potentiellement face à un rival de Premier League.

Kane a marqué 30 buts en Premier League la saison dernière lors d’une campagne décevante pour les Spurs alors qu’ils ont terminé huitième pour manquer le football européen, alors qu’ils restent sans trophée depuis 2008.

Il a marqué 280 buts en 435 apparitions pour le club, après avoir marqué son premier but avec les Spurs en décembre 2011, tandis qu’en Premier League, il a marqué 213 fois en 320 matchs de Premier League et est actuellement à 48 buts de battre le record d’Alan Shearer comme le plus élevé. buteur de l’histoire de la Premier League.

Merse: Les Spurs ne peuvent pas refuser – mais ils sont dans la moitié inférieure si Kane y va

Paul Merson de Sky Sports :

Tottenham ne peut pas refuser cet argent avec un an restant sur son contrat alors qu’ils pensent qu’il va marcher gratuitement à la fin.

Oui, il a 30 ans mais je ne fais pas vraiment attention à tout ça. La façon dont il joue, je pense qu’il peut jouer jusqu’à 35, 36 facilement. Il ne compte pas sur le rythme, son cerveau est aussi bon que n’importe qui.

Je suis encore choqué ici aujourd’hui et je ne sais pas pourquoi Manchester United ne l’a pas acheté. S’ils l’avaient fait, ils auraient eu quatre ou cinq bonnes années avec lui et ils auraient remporté la Premier League.

Vous n’avez pas le choix – ils ne peuvent sûrement pas le laisser partir pour rien la saison prochaine. Qui que vous soyez et à notre époque – et je sais qu’il y a beaucoup d’argent en Premier League – mais vous seriez fou. Cette équipe de Tottenham entrera-t-elle dans le top quatre la saison prochaine ? Je serais choqué. Ce n’est donc pas comme si vous le gardiez et que vous entriez définitivement dans le top quatre, donc quoi que nous perdions en le vendant, vous reviendrez en Ligue des champions. Ce ne sera pas le cas.

Pourquoi n’a-t-il pas pu aller à Chelsea ? Il peut aller où il veut. Tout dépend de ce qui se passe maintenant. Est-il assis là et Levy lui propose de ne pas aller dans ces autres clubs ? Alors Kane pourrait-il partir : je vais m’asseoir tranquillement et vous faire [a disservice] et partir signer pour Chelsea ? Il y a aussi Mauricio Pochettino.

Manchester United vient de payer 72 millions de livres sterling pour Rasmus Hojlund, ils ne peuvent donc pas acheter Harry Kane. Si ce garçon ne produit pas, il sera sous assez de pression comme ça. La seule façon pour lui de rejoindre Man City est si les Spurs disent : pouvons-nous obtenir Julian Alvarez en retour ? Parce qu’il marquera des buts.

Kane a marqué 30 buts la saison dernière et les Spurs ont terminé loin. Vous êtes désolé pour Ange Postecoglou, mais vous parlez d’une équipe qui pourrait, pourrait, entrer dans le top quatre s’il reste, à une équipe qui n’entre pas dans la première moitié s’il part. Ils n’entreront même pas dans la moitié supérieure ! Ils sont à 100% une équipe de la moitié inférieure s’il part. Qui va marquer les buts ? Ils ont terminé huitièmes la saison dernière. J’aime James Maddison, c’est un bon joueur. Mais Leicester a été relégué.

Postecoglou imperturbable face à de nouveaux départs « difficiles »

Le manager des Spurs, Postecoglou, s’est entretenu lundi avec Peter Smith de Sky Sports, où l’avenir de Kane a été confié à l’Australien…

À quel point la situation de Harry Kane a-t-elle été distrayante? On a vu qu’il a marqué quatre buts [on Sunday]il est donc clair qu’il est toujours concentré et performant, mais lorsque vous essayez de construire cette unité, de jouer de cette manière, dans ces systèmes tactiques complexes, sachant que cet élément clé peut ou non être là dans quelques semaines, à quel point cela a-t-il été difficile pour vous ?

Pour être honnête, c’est comme dans tous les autres clubs où j’ai été. Vous savez, les débuts sont toujours difficiles et au Celtic, il suffit de regarder les six premiers matchs, j’en ai perdu trois parce qu’on achetait encore des joueurs jusqu’au dernier jour de la fenêtre. Je n’avais même pas le noyau d’une équipe, encore moins un joueur clé. C’était pareil au Japon.

Donc les débuts sont toujours comme ça. Donc pour moi c’est un peu normal. Je pense que lorsque vous entrez dans un emploi, certainement chaque fois que j’ai changé, vous savez qu’ils recherchent le changement et chaque fois qu’il y a du changement, les débuts sont difficiles. Dans ce cas, Harry est évidemment le plus grand.

Vous apprenez simplement à vous en occuper. J’ai appris à devenir vraiment discipliné pour m’assurer que je ne me concentre pas uniquement sur une chose. Je ne me laisse pas distraire par ce que je pense être la chose la plus importante.

La chose la plus importante en ce moment pour nous est de construire une équipe. Il ne s’agit pas d’un ou deux. Si c’était la deuxième ou la troisième année du projet et que l’équipe joue déjà comme je le voulais, et que nous avons les bases d’une très bonne équipe, et que Harry était la seule chose qui flottait, je passerais un beaucoup plus de temps dessus et ce sera probablement un peu plus distrayant en termes d’énergie dont j’ai besoin.

Mais en ce moment, aussi important que soit Harry pour ce groupe, ce qui est le plus important pour moi, c’est ce que je fais avec le groupe.

J’allais vous demander à quoi pourrait ressembler le succès cette saison pour vous, mais je suppose que mettre en œuvre votre style et faire jouer l’équipe comme vous le souhaitez en serait un. Mais la situation d’Harry affecte-t-elle si vous visez un certain total de points ou une position ?

Non, je ne le vois tout simplement pas de cette façon. Je ne me suis jamais fixé d’objectif ou de cible dans ma vie parce que si je l’avais fait, je n’aurais probablement pas atteint le succès que j’ai eu, car la réalité est qu’une grande partie du succès que j’ai eu a été inattendu, même par moi-même.

Donc, en ne fixant pas d’objectifs et d’objectifs… vous pourriez atteindre cet objectif assez facilement, puis tout le monde lève le pied de la pédale. Je ne suis pas à propos de ça. Il s’agit d’être la meilleure équipe [we] peut être. J’ai dit au début, je pense que ce que j’ai réalisé, c’est parce que, où que j’aie été, si le succès n’est pas venu la première année, il l’est certainement la seconde.

Mais les supporters ont donné une assez bonne idée de la façon dont nous allons. Ce qu’ils voient et ce qu’ils ressentent, c’est… si nous arrivons à la fin de cette année et que nos supporters sont satisfaits de notre saison, alors je pense que nous réaliserons ce que nous voulions, mais à quoi cela ressemble concrètement, des points, trophées, qui sait mon pote ?

Cela doit être notre objectif pour arriver à la fin de la saison et les personnes les plus importantes du club de football, les fans, ont le sentiment que leur équipe a progressé et leur a donné de l’espoir pour ce qui les attend.

Solhekol: les Spurs ne danseront pas sur l’air du Bayern

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

« Je pense qu’il est intéressant que Tottenham ne semble pas danser sur l’air du Bayern.

« Il y avait beaucoup de rapports en provenance d’Allemagne vendredi disant que le Bayern Munich devait savoir avant minuit vendredi sinon ils allaient s’en aller.

« Les Spurs ont pris leur temps. Ils ne respecteront aucun délai arbitraire imposé par le Bayern Munich. Ils ont pris leur temps et ils ont fait savoir que l’offre avait été rejetée. »

