Harry Kane: le Bayern Munich est nettement en deçà de la valorisation de Tottenham après la réunion de Londres | Nouvelles du football

Le Bayern Munich reste nettement en deçà de l’évaluation de Harry Kane par Tottenham après que des représentants des deux clubs se sont rencontrés à Londres lundi.

Les membres des Spurs et de la hiérarchie du Bayern ont discuté de Kane lors d’un déjeuner dans la capitale, les pourparlers se poursuivant dans l’après-midi.

L’écart d’évaluation, estimé à au moins 20 millions de livres sterling, demeure, mais les négociations se poursuivent entre les deux clubs, Kane étant censé être ouvert à parler officiellement au Bayern si un accord était conclu.

Tottenham insistera sur une clause de rachat si Kane revenait en Premier League à l’avenir.

Le Bayern Munich est prêt à battre son record de transfert pour signer Kane, actuellement les 80 millions d’euros (68,5 millions de livres sterling) qu’ils ont payés à l’Atletico Madrid pour Lucas Hernandez en 2019.

Ils sont prêts à payer plus que cela pour Kane même s’il ne lui reste que 12 mois de contrat.

Le directeur général Jan-Christian Dreesen et le directeur technique Marco Neppe sont arrivés à l’aéroport de Munich lundi matin pour s’envoler vers l’Angleterre.

Image:

Le Bayern Munich est convaincu que le meilleur buteur des Spurs veut les rejoindre





Les clubs devaient se rencontrer la semaine dernière, mais cette session a été reportée, tandis que le dialogue est resté ouvert entre les deux parties sur l’avenir du capitaine anglais Kane.

Les champions d’Allemagne sont convaincus que le meilleur buteur des Spurs veut les rejoindre. Kane ne signera pas de nouveau contrat avec Tottenham cet été et préférerait rejoindre le Bayern plutôt que d’autres clubs intéressés.

Les champions de France du Paris Saint-Germain pensent qu’ils sont dans le coup pour Kane si Tottenham décide de vendre. Cependant, ils ne seront pas entraînés dans une guerre d’enchères.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solekhol de Sky Sport News a les dernières nouvelles sur l’avenir de certains des meilleurs attaquants du monde, notamment Kane, Victor Osimhen, Ousmane Dembele et Kylian Mbappe.



La position de Tottenham a été claire tout l’été : Kane n’est pas à vendre. Il lui reste 12 mois sur son contrat avec les Spurs et il n’a jamais dit qu’il voulait partir.

Le risque pour les Spurs est de le garder au-delà de la fenêtre et de perdre un buteur d’élite l’été prochain, potentiellement face à un rival de Premier League. C’est pourquoi les Spurs s’adressent aux clubs intéressés à l’étranger.

Alors que se passe-t-il si Tottenham ne s’accorde pas sur les frais de transfert avec le Bayern ? Si Kane reste à Tottenham, il continuera simplement son football.

Si ce scénario se présentait, quels facteurs pourraient l’inciter à prolonger son contrat plus tard dans la saison ? La réponse simple est qu’il faudrait que les Spurs deviennent une équipe capable de remporter des trophées. C’est le pari auquel Levy est confronté. Sinon, il peut s’attendre à ce que le capitaine anglais ait son choix de clubs à la maison et à l’étranger.

Que regarder sur Sky Sports cette semaine Profitez de l’action en direct de l’EFL, The Hundred et plus avec NOW Sheffield Wednesday contre Southampton – 4 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Celtic vs comté de Ross – 5 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Kilmarnock contre les Rangers – 5 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Leicester contre Coventry – 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Leeds contre Cardiff – 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Sunderland contre Ipswich – 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

La centaine – Du 1er au 27 août – EN DIRECT sur Sky Sports Cricket

Coupe du monde de netball – 28 juillet au 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Action

Championnat Wyndham – 3 au 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Golf

Analyse: Stick or twist – Levy fait face à un énorme pari

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Florian Plettenberg et Kaveh Solhekol expliquent les derniers développements de la saga des transferts de Kane au Bayern Munich, le club allemand restant confiant de conclure l’accord avant la fin de la fenêtre



Paul Gilmour de Sky Sports News @skysportspaulg:

« Le fait que Kane ne signera pas de nouveau contrat cet été ne fera qu’augmenter la perspective que le capitaine anglais soit en déplacement dans les semaines à venir.

« Ajoutez au mélange le fait que Thomas Tuchel est obsédé par la réalisation de cet objectif et que le Bayern fait tout son possible pour convenir d’un montage financier approprié avec les Spurs, le pendule oscille vers un départ.

« Cela dit, on nous dit que Kane est heureux de se concentrer sur son football avec Tottenham et que l’option de prolonger son contrat plus tard dans la saison n’est pas exclue.

« Daniel Levy prendra l’une des décisions les plus difficiles de sa carrière dans les semaines à venir. Croit-il qu’il y a une chance d’une prolongation de contrat plus tard dans la saison ? Croit-il qu’Ange Postecoglou et ses joueurs peuvent jouer au football offensif et ressembler à un trophée gagnants aussi tôt dans le projet ?

« Si la réponse est non à ces questions clés, la Premier League risque de perdre l’un des meilleurs buteurs du moment, et Tottenham pourrait utiliser l’argent pour aider à créer un équilibre dans son équipe. »

Analyse: Kane est un bon candidat pour le Bayern – et Tuchel le veut

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les panélistes du Transfer Show discutent des dernières nouvelles concernant l’avenir de Kane



L’expert du football européen Kevin Hatchard sur Sky Sports News :

« Harry Kane serait un très bon ajustement à Bayern Munich. Ils y verraient un coup majeur, amenant le capitaine de l’Angleterre en Bundesliga. Ils ont beaucoup parlé non seulement à quel point ce serait bon pour le Bayern, mais à quel point ce serait bon pour la Bundesliga dans son ensemble.

« Ils le voient comme quelqu’un qui peut faire passer leur attaque au niveau supérieur. Ils ont beaucoup de bons joueurs là-bas, mais le Bayern a également besoin d’une histoire de bien-être car ils viennent tout juste de conserver leur titre de Bundesliga, ont été déchiquetés par Man City en Ligue des champions. et Thomas Tuchel y pousse également.

« Le Bayern s’intéresse à lui depuis longtemps, ce n’est pas sorti de nulle part. Mais Tuchel a plus de pouvoir au Bayern que la plupart des entraîneurs n’en ont eu ces dernières années. Oliver Kahn le PDG est allé, Hasan Salihamidzic le directeur sportif est allé et Thomas Tuchel est très respecté au Bayern.

« Ils voient Kane comme le remplaçant de Robert Lewandowski à long terme et c’est un bon modèle pour Kane parce que Lewandowski, année après année, marquait des buts en Bundesliga et, surtout, les aidait aussi à bien faire en Ligue des champions. »

Résultats et calendriers de pré-saison de Tottenham

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.