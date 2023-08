Harry Kane: le Bayern Munich conclut un accord avec Tottenham alors que des progrès tardifs sont réalisés | Nouvelles du centre de transfert

Le Bayern Munich a conclu un accord d’une valeur de près de 100 millions de livres sterling pour signer le capitaine anglais Harry Kane – et des progrès tardifs ont été réalisés jeudi soir sur les problèmes restants qui entravent un transfert.

Le Bayern est prêt à payer à Tottenham 86 millions de livres sterling à l’avance pour Kane, avec des ajouts portant l’accord à près de 100 millions de livres sterling – un record pour le club.

Kane a maintenant une décision à prendre, et jeudi après-midi, il y avait de vrais doutes quant à la réalisation du déménagement, des sources disant Sky Sports Nouvelles il était de plus en plus susceptible de rester aux Spurs.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de consensus sur les problèmes à résoudre entre le capitaine anglais et les Spurs s’il doit rejoindre le Bayern, des progrès ont été réalisés depuis jeudi après-midi.

Vendredi pourrait maintenant être un jour important pour l’avenir de Kane alors que les négociations se poursuivent.

Kane a encore un an sur son contrat et, sans aucune indication qu’il renouvellera son contrat, les Spurs ont estimé qu’accepter un déménagement était le meilleur des pires scénarios.

Kane veut que son avenir soit résolu avant le match d’ouverture de la saison de Tottenham en Premier League à Brentford le dimanche 13 août, en direct sur Sports du ciel.

Kane a marqué 30 buts en Premier League la saison dernière lors d’une campagne décevante pour les Spurs alors qu’ils ont terminé huitième pour manquer le football européen, alors qu’ils restent sans trophée depuis 2008.

Harry Kane (au centre) devrait jouer sous le patron du Bayern Thomas Tuchel (à droite), le président des Spurs Daniel Levy étant prêt à vendre l'attaquant





Kane a marqué 280 buts en 435 apparitions aux Spurs, après avoir marqué son premier en décembre 2011.

Avec 213 buts en 320 matchs de Premier League, il est actuellement à 48 buts du record d’Alan Shearer en tant que meilleur buteur de l’histoire de la Premier League.

« Progrès réalisés » sur le transfert de Kane au Bayern

Le journaliste de Sky Sports News, Paul Gilmour :

« C’est un autre développement important, ce fut une journée vraiment, vraiment exceptionnelle dans cette saga de transfert impliquant le capitaine anglais.

« [Thursday] a commencé avec Tottenham et le Bayern Munich concluant un accord pour Harry Kane, 86 millions de livres sterling plus des ajouts le rapprochant de la valorisation de 100 millions de livres sterling de Tottenham, mais dans l’après-midi, il y avait de réels doutes quant à ce mouvement, des sources nous disant qu’il était de plus en plus probable que Harry Kane resterait à Tottenham cette saison.

« Eh bien, il y a eu d’autres nouvelles ce soir que depuis jeudi après-midi, des discussions sont en cours et des progrès ont été réalisés pour que ce transfert se produise.

« Il est si important de souligner qu’il s’agit d’une situation active. Il y a eu des négociations en cours ces derniers jours, mais les choses évoluent rapidement, elles changent rapidement, et ce n’est qu’un autre exemple de cela. C’est parti des frais de transfert accepté, à quelques doutes, de faire maintenant des progrès sur cette question, mais surtout pas tout résolu. C’est vraiment une saga de transfert extraordinaire impliquant le capitaine anglais.

Vue d’Allemagne : je ne peux pas imaginer que Kane dise « non »

Ciel Allemagne Florian Plettenberg :

« Des sources du Bayern Munich m’ont confirmé qu’ils avaient un accord de principe avec Tottenham pour la signature de Harry Kane. Du point de vue du Bayern, l’accord n’est pas encore conclu à 100% car les derniers détails doivent être clarifiés entre les clubs et en ce moment c’est en cours.

« Honnêtement, je ne peux pas imaginer que Kane dise non. C’est une situation complètement différente de Kyle Walker car Kane a clairement indiqué qu’il voulait rejoindre le Bayern. Il a un accord verbal selon lequel il peut signer un contrat jusqu’en 2028.

« Ce sera un contrat de cinq ans avec le potentiel de quelques options supplémentaires. Il deviendrait le meilleur gagnant et le Bayern est sûr à 100% que Kane les rejoindra.

« C’est la raison pour laquelle le Bayern n’a jamais abandonné et a continué à négocier avec Daniel Levy. Maintenant, c’est sur le point d’être fait. »

Merse : Les Spurs sont dans la moitié inférieure si Kane y va

Paul Merson de Sky Sports :

« Tottenham ne peut pas refuser cet argent alors qu’il reste un an à son contrat alors qu’ils pensent qu’il va marcher gratuitement à la fin.

« Oui, il a 30 ans mais je ne fais pas vraiment attention à tout ça. La façon dont il joue, je pense qu’il peut jouer jusqu’à 35, 36 ans facilement. Il ne compte pas sur le rythme, son cerveau est aussi bon que n’importe qui.

« Je suis toujours choqué ici aujourd’hui et je ne sais pas pourquoi Manchester United ne l’a pas acheté. S’ils l’avaient fait, ils auraient eu quatre ou cinq ans avec lui et ils auraient remporté la Premier League.

« Vous n’avez pas le choix – ils ne peuvent sûrement pas le laisser partir pour rien la saison prochaine. Qui que vous soyez et à notre époque – et je sais qu’il y a beaucoup d’argent en Premier League – mais vous seriez fou de .

Paul Merson de Sky Sports dit qu’il a été choqué que Manchester United n’ait pas signé Harry Kane et pense que s’ils l’avaient fait, l’équipe « aurait remporté la Premier League »



« Est-ce que cette équipe de Tottenham entrera dans le top quatre la saison prochaine? Je serais choqué. Ce n’est donc pas comme si vous le gardiez et que vous entriez définitivement dans le top quatre, donc quoi que nous perdions en le vendant, vous le faites revenir en Ligue des champions, ce ne sera pas le cas.

« Kane a marqué 30 buts la saison dernière et les Spurs sont loin d’avoir terminé. Vous êtes désolé pour Ange Postecoglou, mais vous parlez d’une équipe qui pourrait entrer dans le top quatre s’il reste, à une équipe qui n’entre pas dans la moitié supérieure s’il part. Ils ne seront même pas dans la moitié supérieure ! Ils sont à 100 % une équipe de la moitié inférieure s’il part.

« Qui va marquer les buts? Ils ont terminé huitième la saison dernière. J’aime James Maddison, c’est un bon joueur, mais Leicester a été relégué. »

Quête sentimentale du succès ou charge de trophée du Bayern ?

Image:

Kane n’a pas remporté de trophée aux Spurs





Le prix est ce que vous payez ; la valeur est ce que vous obtenez. Ainsi, alors que le président de Tottenham, Daniel Levy, négocie les chiffres avec le PDG du Bayern Munich, l’attaquant Harry Kane évaluera ce qu’un mouvement pourrait lui apporter et ce que cela vaudrait.

Bien qu’il ait laissé entendre qu’il était ouvert au changement, sa conviction qu’il serait injuste de partir si un accord n’est pas conclu avant le premier match de Premier League de la saison est un rappel de sa loyauté envers son club d’enfance.

Bien sûr, avec Kane, ce n’est pas une question d’argent. Il deviendrait le meilleur revenu du Bayern, mais le moteur de cette décision est son héritage.

Dans cet esprit, le record de buts marqués en Premier League est quelque chose à prendre en compte. Il a été ouvert sur son ambition d’ajouter cette distinction historique à ses records de buts pour Tottenham et l’Angleterre et il a été utilisé dans le passé comme un argument pour expliquer pourquoi il ne partirait pas à l’étranger. Après avoir marqué 30 fois la saison dernière, c’est un record qui est aussi à portée de vue…

Le journaliste principal de Sky Sports, Peter Smith, examine la décision à laquelle Kane est confronté

Pourquoi Kane pourrait être le match parfait pour le Bayern

Image:

Les impressionnantes statistiques de créativité de Harry Kane pour Tottenham lors de la saison de Premier League 2022/23





Le Bayern Munich veut des bonnes affaires mais il n’en a pas besoin. Les 33 fois champions d’Allemagne, les 11 derniers de ces titres à venir consécutivement, ont besoin du meilleur homme disponible. A Kane, le Bayern peut être sûr qu’il l’a identifié.

C’est pourquoi ils sont prêts à battre le record de transfert de Bundesliga pour amener le capitaine anglais en Bavière. Même s’il a 30 ans, l’espoir est que Kane puisse faire la différence à court terme et aider le Bayern à remporter la Ligue des champions dont il a tant envie.

C’est peut-être pervers de le suggérer étant donné que le Bayern était encore une fois le meilleur buteur de la Bundesliga la saison dernière avec 92 buts, mais un attaquant est nécessaire…

À quel point un déménagement au Bayern Munich a-t-il du sens? Le rédacteur de Sky Sports, Adam Bate, explique…

