Harry Kane: l’avenir de l’attaquant de Tottenham expliqué sous tous les angles au milieu de l’intérêt signalé de Man Utd | Nouvelles du football

Harry Kane approche de la dernière année de son contrat à Tottenham et d’une étape critique pour son avenir. Ici, Sky Sports Nouvelles explique la situation sous tous les angles…

Kane a fait l’objet d’une offre de 100 millions de livres sterling de Manchester City il y a deux étés, mais les Spurs ont résisté aux tentatives de Kane de quitter le club et ont gardé leur attaquant vedette.

Mais après encore 18 mois, les Spurs se retrouvent dans une situation familière. Pourtant, ils n’ont pas remporté de trophée et terminer dans le top quatre ressemble à nouveau à une bataille difficile avec l’avenir de l’entraîneur-chef Antonio Conte loin d’être certain.

Pour compliquer davantage les choses pour le club du nord de Londres, Manchester United recherche un attaquant cet été et admire depuis longtemps Kane, ajoutant de l’huile sur le feu concernant les spéculations sur son avenir.

Ici, les journalistes de Sky Sports News, Melissa Reddy et Paul Gilmour, examinent l’avenir de Kane à 360 degrés…

Harry Kane

Le journaliste de Sky Sports News, Paul Gilmour :

C’est une période cruciale pour l’avenir de Kane à Tottenham. Il lui restera un an sur son contrat cet été et, sans signe d’accord, cela donnera à Daniel Levy une décision à prendre. Encaissez ou risquez de perdre gratuitement le capitaine anglais en 2024.

Kane aime Tottenham et il écoutera certainement en ce qui concerne les négociations contractuelles prévues plus tard cette année, mais il veut aussi gagner des trophées. Son agitation lorsque Manchester City a appelé était due à un manque d’ambition perçu au club et lorsque Antonio Conte est arrivé, les Spurs étaient convaincus que cela aiderait à régler les choses.

Bientôt, Kane n’était plus seul alors que Conte préconisait vocalement la nécessité d’améliorer l’équipe. Après le match de Norwich lors de la dernière journée de la saison dernière, lorsqu’ils se sont qualifiés pour la Ligue des champions, le capitaine Hugo Lloris a également pesé, racontant Sky Sports Nouvelles le club doit montrer l’ambition de construire sur les progrès.

Soudain, ils ont été invités à agir de plusieurs côtés, y compris la base de fans, et cela a joué un rôle dans la recherche par Levy d’une injection d’argent pour aider l’équipe à signer des goûts de Richarlison.

Le football à élimination directe de la Ligue des champions attend, mais la candidature des quatre premiers échoue alors que ses rivaux Arsenal se dégagent dans la course au titre. Les Spurs, cependant, ne sont qu’à trois points de leur total à ce stade la saison dernière.

Il y a une incertitude sur l’avenir de Conte et aucun mouvement pour le moment sur la situation du contrat de Kane, mais en attendant, il s’est engagé à marquer des buts et à continuer d’aider son équipe.

Beaucoup de choses peuvent se passer en six mois et si d’autres investissements sont trouvés, cela pourrait rendre les choses intéressantes. Quoi qu’il en soit, ces quelques mois seront certainement mouvementés pour l’un des attaquants les plus meurtriers d’Europe.

Tottenham

Le journaliste de Sky Sports News, Paul Gilmour :

Les Spurs tiennent naturellement à garder leur futur buteur record, mais ils devront le convaincre de signer ce nouveau contrat lorsque les pourparlers reprendront.

Levy était en position de force lorsque Manchester City a appelé, mais d’un point de vue commercial, le pouvoir se déplace vers Kane à chaque fenêtre de transfert qui passe.

Tottenham insisterait toujours sur beaucoup d’argent s’il s’agissait d’encaisser cet été et préférerait sans doute qu’il déménage à l’étranger si la vente devenait un dernier recours. Le Bayern Munich et le Real Madrid ont manifesté leur intérêt.

Manchester United

La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

Harry Kane intéresse depuis longtemps Manchester United et un attaquant est le poste prioritaire du club à aborder cet été. Sa situation contractuelle chez Spurs – il ne lui restera plus qu’un an à la fin de la saison – alignée sur son record de buts signifie qu’il est une voie à explorer.

Si vous regardez les activités de transfert de United, vous verrez une double politique en jeu consistant à faire venir des joueurs expérimentés et pédigrées – pensez Raphael Varane, Casmeiro, Christian Eriksen – aux côtés de jeunes joueurs doués avec des plafonds élevés comme Antony et Jadon Sancho. Ils essaient d’équilibrer le fait d’être extrêmement compétitifs en ce moment et à long terme.

Il y a des raisons évidentes à l’attraction de Kane – notamment raviver la chimie offensive entre lui et Eriksen – mais je crois comprendre qu’idéalement, United aimerait un profil plus jeune et dynamique là-bas en tant que premier prix comme Victor Osimehn de Napoli.

Ils ont regardé Benjamin Sesko et Mohamed Kudus et il y a aussi le sentiment que Kane essaie d’obtenir la meilleure offre de contrat possible sur la table des Spurs.

Tottenham voudrait toujours environ 100 millions de livres sterling pour lui. Il y a d’autres facteurs en jeu : si Conte part cet été et que Mauricio Pochettino revient, Kane renoncerait-il vraiment à cette réunion ?

Le journaliste de Sky Sports News, Paul Gilmour :

On pense qu’une priorité clé pour Manchester United cet été est de signer un n ° 9 et Kane fait partie de ces options. Avant l’offre de Manchester City pour Kane, United et Chelsea étaient les deux autres clubs à manifester un vif intérêt.

Historiquement, les négociations entre United et Tottenham n’ont pas été simples, mais s’ils faisaient de Kane une cible clé, ces discussions seraient certainement intenses.

Il existe une autre école de pensée selon laquelle United pourrait opter pour un attaquant plus jeune, mais Kane garantirait des buts instantanés et serait alimenté par sa motivation à battre le record de buts d’Alan Shearer en Premier League.