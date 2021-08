Harry Kane: l’attaquant de Tottenham sera condamné à une amende pour ne pas avoir assisté à l’entraînement de pré-saison au milieu des intérêts de transfert de Man City | Actualités footballistiques

Tottenham devrait infliger une amende à l’attaquant Harry Kane pour ne pas s’être présenté à l’entraînement de pré-saison lundi, a-t-on appris.

Le joueur de 28 ans devait retourner à Hotspur Way lundi après de courtes vacances alors que les spéculations sur son avenir s’accélèrent.

Il est entendu que Tottenham est « déçu » des actions de Kane.

Sky Sports News exclusivement rapporté en mai que Kane avait dit aux Spurs qu’il voulait partir cet été avec Man City, Manchester United et Chelsea intéressés.

Fin juin, Manchester City a fait une offre de 100 millions de livres sterling pour le capitaine anglais.

Kane est évalué à plus de 120 millions de livres sterling et Tottenham tient à le garder malgré le fait que l’attaquant pense qu’il a un gentleman’s agreement avec Daniel Levy.

















Levy, qui a nommé l’ancien officier de football de la Juventus Fabio Paratici comme nouveau directeur général du football du club, a déclaré en juin qu’il sympathisait avec les frustrations de Kane concernant le manque d’argenterie chez les Spurs, mais a laissé entendre qu’un accord pourrait être difficile à conclure.

Le président de Man City, Khaldoon Al Mubarak, a quant à lui déclaré après la finale de la Ligue des champions de la saison dernière que le club serait « compétitif et agressif » cet été, et visait à se renforcer en apportant « de la qualité à l’équipe dans quelques postes clés ».

L’expert des transferts Fabrizio Romano pense que cette semaine sera la clé pour déterminer l’avenir de Kane à Tottenham, avec Man City prêt à passer à l’action.

Il a dit Discussion sur le transfert de Sky Sports News spectacle : « Je m’attends à des semaines compliquées à venir, car la situation est vraiment, vraiment tendue.

« Je pense que cette semaine, tout sera clair. Tottenham doit prendre position et Manchester City est prêt si sa position change.

« Cette semaine sera la clé pour comprendre ce qui va se passer. »

















Les Spurs restent en pourparlers pour Romero de l’Atalanta

Tottenham est toujours en pourparlers avec l’Atalanta au sujet d’un accord pour le défenseur central Cristian Romero.

Les Spurs ont fait une offre d’au moins 34 millions de livres sterling (40 millions d’euros) pour l’international argentin, mais aucun frais n’a été convenu avec le club italien.

Les termes personnels avec le joueur de 23 ans ne devraient pas poser de problème si les deux clubs peuvent s’entendre sur des frais, Tottenham étant prêt à donner à Romero un contrat de cinq ans plus une option d’une année supplémentaire.

Le nouveau directeur général du football de Tottenham, Fabio Paratici, a intensifié les discussions sur Romero, qui a également suscité l’intérêt de Manchester United plus tôt cet été, après avoir déjà conclu un accord de prêt pour le gardien de l’Atalanta Pierluigi Gollini.

