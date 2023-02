Harry Kane: l’attaquant de Tottenham marque le 200e but en Premier League et dépasse Jimmy Greaves en tant que meilleur buteur des Spurs | Nouvelles du football

Harry Kane a marqué le vainqueur contre Manchester City pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham, atteignant 200 buts en Premier League dans le processus – mais comment a-t-il réussi ces exploits ?

Kane n’est plus qu’à huit buts de Wayne Rooney dans le tableau des buts de tous les temps en Premier League et traque le record d’Alan Shearer de 260.

Le graphique ci-dessous révèle que le taux de grève de Kane a toujours été légèrement en retard par rapport à celui de Shearer, mais il a récemment dépassé l’ancien attaquant de Newcastle et correspond maintenant à ses retours après le même nombre de matchs.

La saison 2017/18 a été la campagne la plus fructueuse de Kane à ce jour, marquant 30 buts en Premier League et en convertissant 11 autres dans d’autres compétitions – mais l’attaquant est sur la bonne voie pour atteindre des rendements similaires ce trimestre s’il maintient son ratio actuel.

Trois fois Soulier d’or Bien qu’il ait atteint un sommet en carrière de 30 buts en Premier League au cours de la saison 2017/18, Mohamed Salah a propulsé l’attaquant anglais au Golden Boot avec 32. À ce jour, Kane a récolté trois Golden Boots, en 2015/16, 2016/17 et en 2020/21.

Dans toutes les compétitions, Kane a marqué 165 buts pour les Spurs avec sa botte droite préférée et en a marqué 100 autres avec son pied gauche et ses têtes combinées, dans une mesure presque égale – tandis qu’environ un but sur 10 a été tiré de l’extérieur de la surface.

Levy bloque le transfert de Kane à Man City Kane tenait à un déménagement à succès à Manchester City avant le début de la saison 2021/22 et a affirmé qu’il avait un “gentleman’s agreement” avec le président de Tottenham, Daniel Levy, pour sanctionner le déménagement – ​​mais Levy a bloqué l’offre et Kane est resté avec les Spurs.

L’attaquant semble devenir de plus en plus dangereux sur 90 minutes, son ratio de buts augmentant sur des intervalles de 15 minutes jusqu’à atteindre le sommet de ses pouvoirs au début de la seconde mi-temps et dans les 15 dernières minutes de matchs.

Après avoir atteint 200 buts en Premier League et être devenu le meilleur buteur de Tottenham, nous examinons les plus grands buts de Harry Kane en Premier League.



Parmi les adversaires préférés de Kane dans toutes les compétitions figurent Leicester et Arsenal, deux clubs où il a déjà joué, ayant prêté avec les Foxes dans le championnat en 2013 et passé un an avec les Gunners à seulement huit ans.

Les clubs de Kane Jeunesse

Ridgeway Rovers (1999-2001, 2002-2004)

Arsenal (2001-2002)

Watford (2002-2004)

Totenham (2004-2011)

Senior

Tottenham (2011-)

Leyton Orient (prêt, 2011)

Millwall (prêt, 2012)

Norwich (prêt, 2012-13)

Leicester (prêt, 2013)

Le taux de frappe de Kane contre Leicester dépasse un but par match – avec 19 matches sur 18, avec des ratios similaires contre Everton, Stoke, West Brom, Fulham et Norwich.

Utilisez le tableau interactif ci-dessous pour faire défiler les 267 buts de Kane pour les Spurs à ce jour, remontant à son tout premier pour le club lors d’une victoire 4-0 contre Shamrock Rovers en Ligue Europa en 2011.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Tottenham contre Manchester City en Premier League.



Vous pouvez également utiliser le champ de texte pour filtrer les compétitions ou les adversaires, ou appuyer sur les en-têtes de colonne pour trier les statistiques – où l’on vous rappellera comment les retours stupéfiants de Kane contre les Foxes ont été stimulés par ses quatre buts lors d’une victoire 6-1 en Mai 2017.