Harry Kane: l’attaquant de Tottenham et de l’Angleterre joue près d’une heure dans la défaite de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest | Nouvelles du football

Antonio Conte a admis que le capitaine anglais Harry Kane était “vraiment, vraiment fatigué” moins d’une semaine avant que l’Angleterre ne s’envole pour la Coupe du monde.

Kane a commencé chaque match pour Tottenham cette saison et était de nouveau dans la formation de départ alors que les Spurs se sont écrasés hors de la Carabao Cup après une défaite 2-0 à Nottingham Forest.

La participation du joueur de 29 ans au City Ground était incertaine en raison de la fatigue, mais Conte a déclaré qu’il n’avait pas d’autre choix que de le titulariser en raison de blessures dans son équipe.

Il a été retiré après 59 minutes, avec son équipe menée 2-0, dans un mouvement apparemment pré-planifié, mais le skipper anglais a joué toutes les 12 matchs de Tottenham sauf 33 minutes au cours des 39 derniers jours.

Conte a révélé que Kane s’était retiré de la séance d’entraînement de mardi pour préserver son énergie, mais c’est loin d’être idéal avec la campagne de l’Angleterre au Qatar à partir du 21 novembre, avec un autre match de Premier League samedi à venir.

Faits saillants du match de troisième tour de la Coupe Carabao entre Nottingham Forest et Tottenham



Faits saillants du match de troisième tour de la Coupe Carabao entre Nottingham Forest et Tottenham



“Avec Harry, jusqu’à ce matin, nous avons attendu de voir s’il pouvait commencer ou non”, a déclaré l’Italien. “Mais dans cette situation, il était le seul attaquant pour nous. Pour cette raison, je ne peux que dire merci pour la disponibilité qu’ils me montrent.

“C’était un problème de fatigue. Vraiment, vraiment fatigué et hier, nous avons eu une séance d’entraînement douce et à un moment donné, il s’est arrêté pour récupérer de l’énergie.

“Mais il va bien, ce n’est que de la fatigue mais c’est normal car Harry a joué tous les matchs. Quand vous avez un joueur comme lui, il est difficile de décider de ne pas jouer avec lui.

“D’autres joueurs pourraient peut-être me dire:” Je suis fatigué et je ne veux pas jouer et aider l’équipe “. J’ai un groupe de joueurs qui sont des hommes et de bons joueurs à cause de cela.

Image:

Eric Dier a également été titularisé pour Tottenham à Forest





“Un autre pourrait être égoïste et penser par lui-même parce que dans une semaine, il doit jouer la Coupe du monde. Au lieu de cela, Harry Kane s’est révélé être un très bon homme.

“Aujourd’hui, c’était vraiment difficile si Kane me disait : ‘c’est peut-être mieux que je ne commence pas aujourd’hui parce que je risque beaucoup d’avoir une blessure’.

“Mais je répète, c’est normal, ce qui se passe dans cette période.”

Compte tenu du calendrier exténuant de Tottenham, il n’est pas surprenant qu’ils aient été dominés par Forest, qui a fait la lumière sur leur position au bas de la Premier League.

Ils ont une histoire riche en Coupe de la Ligue, la remportant quatre fois, et ils se sont qualifiés pour les 16 derniers alors que Jesse Lingard a finalement cassé son canard forestier, ajoutant au premier match de Renan Lodi.

Lingard a connu un début de carrière décevant dans la forêt après son transfert gratuit surprise cet été et n’avait pas marqué ni fait de passe décisive lors de ses 12 premières apparitions – mais il a mis cela en place lors d’une soirée mémorable au City Ground.

L’ancien attaquant de Manchester United est rentré à bout portant en seconde période, sept minutes après avoir préparé le premier match de Lodi.

Image:

Renan Lodi célèbre après avoir marqué contre Tottenham





Le patron de Forest, Steve Cooper, a déclaré: “Je pensais qu’il était excellent. Il en a marqué un avec sa tête et aurait pu en marquer un autre avec sa tête.

“Je pensais que son jeu positionnel était bon. Il a pris les espaces et a très bien trouvé les espaces.

“Et, plus important encore, il a fait ce que vous voulez que vos joueurs attaquants fassent – vous voulez qu’ils soient une menace et qu’ils aient un produit final.

“Il a fait ça, pas seulement avec le but, mais certaines de ses dernières passes et de son jeu de liaison étaient vraiment bons aussi. Je suis vraiment content de lui ce soir, comme de tout le monde.”