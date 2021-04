On s’attend à ce que Harry Kane dise à Tottenham qu’il veut partir s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Comme l’a rapporté pour la première fois The Athletic, Kane ne prendra de décision finale sur son avenir qu’après les Championnats d’Europe, mais l’échec de la compétition pour les trophées majeurs est de plus en plus préoccupant pour l’attaquant anglais.

Cependant, tout départ serait compliqué et devrait être sanctionné par le président Daniel Levy. Kane est sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2024 et le club a toujours insisté sur le fait qu’il n’était pas à vendre.

